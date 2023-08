Nördlinger Läufer bezwingen 161,3 Kilometer langen Mauerweglauf

Bernhard Satzenhofer und Hans Niederhuber vom TSV Nördlingen haben wieder einen der begehrten Startplätze erhalten. Niederhofer braucht keine 24 Stunden.

Bernhard Satzenhofer und Hans Niederhuber vom TSV Nördlingen haben beim Berliner Mauerweglauf teilgenommen. Zu diesem Wettbewerb waren lediglich 555 Einzelläufer und insgesamt 190 verschieden Staffeln zugelassen. Deshalb war der Wettbewerb auch bereits nach wenigen Stunden ausgebucht. Der Lauf wird jedes Jahr in Erinnerung an einen an der Grenze ermordeten oder zu Tode gekommenen Menschen durchgeführt, dieses Jahr an Erna Kelm, die beim Durchschwimmen der Havel nach Westberlin ertrank.

Vom Erika-Hess-Stadion ging es dieses Jahr im Uhrzeigersinn dem Mauerweg entlang, zuerst durch viel befahrene Straßen mit Ampelkreuzungen, die Verkehrsregeln mussten zwingend beachtet werden, zum Brandenburger Tor und dem Regierungsviertel. Dann der kompletten ursprünglichen Grenze Westberlins entlang, an dem auch die Grenzsoldaten ihre Streife gingen. Ein Großteil der Strecke führte durch Wald und Felder, verschiedenen Seen und Flüssen entlang.

Hans Niederhuber war nach über 23 Stunden im Ziel

Ralf Eberhardt, ein befreundeter Läufer der Nördlinger aus der Ostalb Laufcupserie, Bernhard Satzenhofer und Hans Niederhuber versuchten von Anfang an nicht zu schnell zu laufen, was auch meist gelang. Wegen der enormen Hitze und Schwüle war der Lauf auch gar nicht anders möglich. An den wenigen Steigungen legten dann alle drei Athleten Gehpausen ein, um Kräfte zu sparen.

Bernhard Satzenhofer hatte dieses Jahr nicht nur mit der unerträgliche Schwüle zu kämpfen, sondern auch mit Blasen an beiden Füßen und machte deshalb immer wieder Gehpausen. Ralf Eberhardt war das Tempo auf Dauer zu schnell und lief deshalb gemächlicher weiter. So war Hans Niederhuber nach rund 20 Kilometern alleine unterwegs. An der ersten Wechselstation am Sportplatz Teltow bei Kilometer 56 war auch Bundeskanzler Olaf Scholz für circa eine Stunde vor Ort.

Zwischen 16 und 18 Uhr kam dann zu der Schwüle auch die stark strahlende Sonne hinzu. An der vorletzten Drop-Bag-Station bei Kilometer 90 musste die Ausrüstung für die Nacht angelegt werden. Hans Niederhuber hatte immer noch das Vorhaben, das Ziel unter 24 Stunden zu erreichen, und versuchte immer noch zu laufen, was allerdings immer schwerer fiel. Niederhuber erreichte das Ziel nach 161,3 Kilometern in 23:38:42 Stunden, als 137. Einzelläufer, 101. Mann und zweiter der Altersklasse M65. Ralf Eberhardt kam in 26:08:35 Stunden, als 211. Einzelläufer, 157. Mann und Neunter der AK 60 ins Ziel. Bernhard Satzenhofer lief nach 26:41:00 Stunden, als 235. Einzelläufer, 175. Mann und 13. der Altersklasse M60 über die Ziellinie. (AZ)