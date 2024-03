Nördlinger Läuferinnen holen Silber in der Mannschaftswertung

Carina Brendel, Ulrike Schönmüller und Anneliese Zinke vom TSV Nördlingen überzeugen beim Halbmarathon in Schwäbisch Gmünd. Auch zwei Männer machen dem TSV Ehre.

Die DJK Schwäbisch Gmünd hat beim 38. Gmünder Stadtlauf mit 1200 Startern einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnet. Gelaufen werden konnte beim Bambinilauf über 422 Meter, bei den Schülerläufen über 1,5 Kilometer, über die Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecke, bei der Zehn-Kilometer-Staffel und beim Halbmarathon über 21,1 Kilometer.

Der Halbmarathon führte auf einer flachen, asphaltierten Wendepunktstrecke mit lediglich 277 Höhenmetern an der Rems entlang ins Haselbachtal bis zur Maierhofer Sägemühle und zurück. Beim Halbmarathon siegte der Seriensieger Hannes Großkopf vom Sparda-Team Rechberghausen in 1:11:02 Stunden. Schnellste Frau war Julia Wieszt aus Giengen an der Fils in 1:30:53 Stunden.

Nördlinger Läufer sind in Schwäbisch Gmünd erfolgreich

Unter den 275 Läuferinnen und Läufer, die das Ziel erreichten, bewältigten vom TSV Nördlingen folgende Sportlerinnen und Sportler die Strecke: Carina Brendel in 1:43:42 Stunden (8. Frau, 1. W35), Hans Niederhuber in 1:45:06 Stunden (3. M65), Ulrike Schönmüller in 2:00:26 Stunden (5. W40), Anneliese Zinke (2. W65) und Karl Stempfle (9. M60) gemeinsam in 2:00:41 Stunden. In der Mannschaftswertung erreichten die Damen des TSV Nördlingen mit Carina Brendel, Ulrike Schönmüller und Anneliese Zinke den zweiten Platz. Der nächste Wettkampf für die Nördlinger Läuferinnen und Läufer sind die Panoramaläufe in Essingen. (AZ)