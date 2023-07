Nördlinger Stadtlauf wird die 1000-Läufer-Marke wieder knacken

Plus 900 Voranmeldungen liegen vor, mit den Nachmeldungen sollte "Nördlingen läuft rund" wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Eine Änderung betrifft die Schüler.

Die mageren Jahre sind vorbei, der Nördlinger Stadtlauf 2023 verspricht wieder ein Sportfest für über 1000 Läuferinnen und Läufer zu werden. Sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer dürfen am kommenden Samstag mit einem Starterfeld wie in besten Zeiten rechnen, der Marktplatz sollte brechend voll werden. Vor der Veranstaltung haben die Organisatoren vom Lauftreff des TSV Nördlingen noch einige Hinweise und geben eine kurzfristige Änderung bei den Schülerläufen bekannt.

Die Schüler- und Jugendläufe wurden nämlich förmlich überrannt, wie Florian Engert vom Organisationsteam im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Mehr als 400 Anmeldungen junger Läuferinnen und Läufer lägen vor, 160 mehr als im Vorjahr. Um die Sicherheit beim Schülerlauf zu gewährleisten, habe man sich daher entschieden, den Schülerlauf aufzuteilen und Jungen und Mädchen getrennt auf die 400 Meter lange Strecke zu schicken. Die Jungen der Jahrgänge 2014 bis 2016 starten um 15 Uhr auf dem Marktplatz, die Mädchen um 15.15 Uhr. Der Kinderlauf und der Schülerlauf 2 bleiben wie gehabt: Für die Kinder der Jahrgänge 2017 und jünger geht es um 14.45 Uhr auf die Strecke, die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2011 bis 2013 starten um 15.30 Uhr.