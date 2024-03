Rieser Läufer genießen den 15. Lauf zur Alten Kappel

Einen hervorragend organisierten Lauf im fränkischen Dürrwangen haben sechs Läufer der LG Donau-Ries absolviert. Dabei werden sie Zeugen von neuen Bestleistungen.

Die Volleyball-Abteilung des TSV Dürrwangen (bei Dinkelsbühl) hat bereits zum fünfzehnten Mal den Jedermannslauf "Zur Alten Kappel" veranstaltet. Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer wurde noch ein Schüler- und Jugendlauf über 1,3 Kilometer, sowie eine Lauf- und Walkingstrecke über fünf Kilometer angeboten. Mit insgesamt 241 Finishern wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Ihren Anteil daran hatte die LG Donau-Ries mit Läufern des TSV Nördlingen und des TSV Oettingen.

Bei leichtem Wind, Sonnenschein und Temperaturen um die sechs Grad erfolgte um 10 Uhr der Startschuss des Hauptlaufes über zehn Kilometer und den Fünf-Kilometer-Lauf. Die anspruchsvolle Strecke führte auf Asphalt-, Kies-, Wald-, Feld- und Wiesenwegen zuerst an der "Alten Kappel" vorbei, durch Wälder und aufgeweichte Wiesen, an mehreren Weihern vorbei, bergauf und bergab zurück zum Dürrwanger Sportgelände.

Lauf in Dürrwangen: Teilnehmer aus Nördlingen und Oettingen sind dabei

Den Fünf-Kilometer-Lauf gewann Moritz Meyer vom TUS Feuchtwangen in 17:19 Minuten, was einen neuen Streckenrekord bedeutete und mit einem Extra-Preisgeld honoriert wurde. Ebenfalls mit neuem Streckenrekord kam die schnellste Frau, Hannah Hansen von der TSG Eislingen, nach 21:18 Minuten ins Ziel. Vom TSV Nördlingen nahmen Hans Sing (29:01 Minuten, 2. M65) und Sonja Wurm (38:05 Minuten, 2. W40) an diesem Lauf teil.

Über die Zehn-Kilometer-Strecke siegte Johannes Strobel vom TSV Ansbach in 34:13 Minuten, Zweiter wurde Steffen Thorwarth vom SV Ehingen am Ries in 36:33 Minuten. Erste Frau war Tanja Schienagel von der Reitanlage Leibelbach in 44:39 Minuten. Unter den 71 Finishern war die LG Donau-Ries mit vier Läuferinnen und Läufer vom TSV Nördlingen und zwei Startern vom TSV Oettingen vertreten, die in folgenden Zeiten die Ziellinie überquerten: Ashaaloo Sufiyaan 38:16 Min. (4. der Gesamtwertung, 2. MHK), Simon Günter 39:53 Min. (8. GW, 1. AK M50), Hans Niederhuber 48:07 Min. (3. M65), Sabrina Lawatschka 56:13 Min. (3. W40), Georg Eberhardt 56:13 Min. (3. M60) und Sarah Langer 62:33 Min. (3. W35). Weitere Ergebnisse gibt es unter https://my.raceresult.com/273124/. Die Veranstaltung war von der Vorbereitung bis zur Verpflegung und abschließenden Siegerehrung unter der Leitung von Franz-Josef Heller hervorragend organisiert, sodass die Schwaben nächstes Jahr gerne wieder ins benachbarte Frankenland kommen. (AZ)

