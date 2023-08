Laufsport

vor 32 Min.

"Summer in the City" ist die Bühne für den Oettinger Stadtlauf

Beim Stadtfest wird in Oettingen gelaufen, am Samstag ist es wieder so weit. Wann es losgeht und wie man sich vor Ort noch anmelden kann.

Seit 2009 steht der Oettinger Stadtlauf regelmäßig im Terminkalender vieler Läuferinnen und Läufer aus der näheren und weiteren Umgebung. Auch in diesem Jahr lädt die Abteilung Lauftreff/ Triathlon des TSV Oettingen alle Laufbegeisterten zu den verschiedenen Wettbewerben ein. Am 12. August um 16 Uhr geht es mit dem Kinderlauf (3 bis 8 Jahre) über 800 Meter ohne Zeitmessung los. Um 16.20 Uhr starten die Jugendlichen im Alter von 9 bis 13 Jahren über 1,4 Kilometer (mit Zeitmessung). Startzeit für die Walker ist 16.45 Uhr, die Teilnehmer des Hauptlaufes werden um 17 Uhr auf die Strecke geschickt. Für beide Gruppen geht es über zwei Runden durch und um die Oettinger Altstadt, die Streckenlänge beträgt etwa sieben Kilometer. Start und Ziel aller Läufe ist der Oettinger Marktplatz, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Duschmöglichkeiten gibt es in der nahen Dreifachturnhalle. Nachmeldungen sind am Samstag vor Ort möglich Der Anmeldezeitraum für Voranmeldungen ist schon abgelaufen, allerdings besteht bis zu einer Stunde vor Beginn der jeweiligen Läufe die Möglichkeit, sich vor Ort nachzumelden. Im Anschluss an die Wettbewerbe finden die Siegerehrungen mit Sachpreisen statt. Danach wird die Bühne den Musikern überlassen, welche bis tief in die Nacht das Publikum unterhalten werden. Darüber hinaus sorgen die örtlichen Vereine und Gastronomen für ein breitgefächertes kulinarisches Angebot. (AZ)

