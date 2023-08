TSV Oettingen gibt wichtige Infos nach Stadtlauf-Abbruch bekannt

Der Oettinger Stadtlauf ist am Samstag einem schweren Unwetter zum Opfer gefallen. Warum die Absage erfolgte und was der TSV Oettingen den Startern anbietet.

Alles war bereit am vergangenen Samstag für den Oettinger Stadtlauf, nur das Wetter wollte nicht mitspielen. Aufgrund eines schweren Unwetters haben sich die Verantwortlichen der Abteilung Lauftreff/ Triathlon des TSV Oettingen am Veranstaltungstag entschieden, den Lauf abzusagen. Neben den unmöglichen Bedingungen durch das Wetter sei auch die Sicherheitslage auf der Strecke entscheidend gewesen, meldet der Verein.

Die Strecke sei teilweise überflutet gewesen, Äste und Laub hätten nach dem Gewitter auf den Straßen gelegen. Es habe die Gefahr bestanden, dass Läuferinnen und Läufer durch von Bäumen herabfallende Äste verletzt werden, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter. Zudem habe die Oettinger Feuerwehr zu Notfällen ausrücken müssen und konnte sich so nicht mehr um die Sicherheit auf der Laufstrecke kümmern.

Stadtlauf-Organisatoren bieten Startgeld-Rückerstattung an

Das Organisationsteam des Stadtlaufs bietet eine Erstattung des Startgelds an. Dafür können sich bereits gemeldete Starter per E-Mail an lauftreff@triathlon-oettingen.de melden. "Allen, die ihr Startgeld nicht zurückfordern, sagen wir vielen Dank für die Anerkennung der geleisteten Arbeit", heißt es weiter in der Mitteilung zur Stadtlauf-Absage, verbunden mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr – bei dann hoffentlich besserem Wetter.