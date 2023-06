Was Starter beim Nördlinger Stadtlauf beachten müssen

Plus Nur noch bis Sonntag sind Voranmeldungen für "Nördlingen läuft rund" möglich. Wer mitmachen möchte, sollte vorher einige Dinge wissen.

Zum 20. Mal findet am Samstag, 8. Juli, der Nördlinger Stadtlauf "Nördlingen läuft rund" statt. Die Anmeldefrist neigt sich dem Ende zu, einige Informationen sollten Läuferinnen und Läufer schon vorab parat haben. Eine Neuerung dieses Jahr wird vor allem Kinder freuen.

Die Organisatoren erinnern daran, dass sich Firmen, Schulklassen, Vereine und andere Teams aus organisatorischen Gründen nur noch bis Sonntag, 25. Juni, vorab anmelden können. Informationen und Anmeldeunterlagen sind auf der Homepage des Veranstalters unter www.noerdlinger-stadtlauf.de abrufbar. Nachmeldungen für Einzelstarterinnen und -starter sind am Wettkampftag, 8. Juli, noch bedingt bis 45 Minuten vor Startbeginn möglich, allerdings entfällt dann die Ermäßigung für Voranmelder. Die Startgebühr beträgt im Kinder- und Schülerlauf drei Euro, für Teilnehmer des Hauptlaufs, Walker und Teilnehmer mit Handicap zehn Euro. Bei einer Nachmeldung werden nochmals zwei Euro Gebühr fällig.