KTV-Turnerinnen holen Gesamtsieg

Beim Gauliga-Finale zeigen die Sportlerinnen ihr Können und führen teilweise zum ersten Mal neue Übungen durch.

Beim Gauliga-Finale in Lauingen hat die Mannschaft der KTV Ries bei den Schülerinnen D den Gesamtsieg geholt. Zudem konnten der Titel in der Einzelwertung und drei weitere Plätze unter den Top 15 bei 83 Teilnehmerinnen gefeiert werden. Nachdem sich das Team, bestehend aus Antonia Köhnlein, Maria Düll, Luise Gaudernack, Ida Heuberger und Charlotte Düll schon im ersten Durchgang mit knapp acht Punkten Vorsprung an die Spitze setzte, lautete das Motto, nichts mehr anbrennen zu lassen. Verstärkt wurde das Quintett diesmal durch Finja Albert, die beim vergangenen Wettkampf verhindert war.

Sehr nervös starteten die Rieserinnen am Boden. Mit fünf hochwertigen Übungen erhoffte man sich, eine gute Basis für die weiteren Geräte zu erturnen. Luise, Maria und Ida meisterten dies problemlos, wobei Maria und Ida mit nur 0,3 beziehungsweise 0,2 fehlenden Zählern auf die volle Punktzahl eine grandiose Wertung abstauben konnten. Auch Charlotte brachte ihre Übung fehlerfrei zu Ende. Weniger erfolgreich lief es bei den Küken des Teams, Antonia und Finja. Während Antonia einen gravierenden Fehler in Kauf nehmen musste, hatte Finja mit der Nervosität zu kämpfen.

KTV-Turnerinnen holen den Gesamtsieg beim Gauliga-Finale

Weiter ging es am Sprung. Hier konnten die Mädels ein brillantes Ergebnis verbuchen. Antonia und Maria zeigten erstmals einen Handstützüberschlag über den Sprungtisch. Vom dritten Gerät, dem Stufenbarren hatten sich die Trainerinnen Mona und Diana Nowatschek mehr erhofft. Sowohl Finja als auch Antonia mussten das Gerät ungewollt verlassen. Aber vor allem Luise konnte an ihrem Paradegerät überzeugen.

Der Schwebebalken war nun entscheidend für den Ausgang des Wettkampfes. Doch auch hier lief nicht alles nach Plan: Während Ida und Luise stürzten, kämpften Finja, Antonia und Charlotte mit Unsicherheiten. Einzig die zehn Jahre alte Maria Düll bewies Nervenstärke und zeigte eine fehlerfreie Übung.

Am Ende des Tages profitierte die junge Mannschaft, von der drei der sechs Turnerinnen noch bei den Schülerinnen E startberechtigt sind, vom Vorsprung des ersten Wettkampftages und sicherte sich verdient den Gesamtsieg. Damit qualifizieren sich die Mädels für den Regionalentscheid in Senden. Aber auch in der Einzelwertung erturnte sich Maria Düll den Sieg, Ida Heuberger und Luise Gaudernack wurden 3. beziehungsweise 5. Aufgrund ihres jungen Alters ist auch der 12. Platz der erst achtjährigen Antonia Köhnlein besonders hervorzuheben. (AZ)

