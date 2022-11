Wallersteiner Turn-Mädchen überzeugen bei Turn10

Wallersteiner Turn-Mädchen landen in Lauingen auf Podestplätzen.

Nach drei Jahren Pause hat der Turngau Oberdonau wieder einen Turn10-Wettkampf angeboten, dieses Mal in Lauingen. Eine schöne Belohnung gab es dabei für 16 Starterinnen aus Wallerstein, die sich einen der begehrten Pokale erturnen konnten.

Guilia Kleebauer, Marlene Graf und Celine Meyer kamen in der Altersklasse 7 auf die Plätze 1 bis 3. Ihre Vereinskameradinnen Mira Dollmann, Frida Michel und Alice Barresi machten es ihnen in der AK8 nach und holten sich alle Plätze auf dem Treppchen. Amelie Stadelmann und Verena Schiele erturnten in der AK9 die Plätze 2 und 3.

In der AK10 sicherte sich Mia Baumann den ersten Platz, Clara Diethei wurde Dritte. Carlotta Thum erturnte sich in der AK11 souverän den Sieg. In der AK14 wurde Theresa Neher ebenfalls Siegerin und Katja Bretzger durfte sich über Rang 3 freuen. Alle Podestplätze gingen in der AK15/16 an die Wallersteiner Mädels Leni Enßle, Leoni Wagner und Anne Bretzger. (mg)

