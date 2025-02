Lehminger Bogenschützen lassen deutsche Rekorde purzeln

Auf der Olympia-Schießanlage in Garching /Hochbrück fanden die Bayrischen Meisterschaften im Bogenschießen statt, für die sich vier Schützen des SV Lehmingen/Dornstadt qualifiziert hatten. Bereits am zweiten Wettkampftag erzielte Stephan Rabenseifner einen guten 13. Platz im vorderen Mittelfeld der Klasse Compoundbogen Master.

In den Schüler- und Jugendklassen ging es dann am letzten Wettkampftag um die Medaillen. In der Compoundbogen-Klasse Schüler A wurde Amelie Rabenseifner mit 571 Ringen vor ihrem Vereinskollegen Simon Huber (561 Ringe) bayrische Meisterin und erzielte damit auch den deutschen Rekord der Mädchen - wie auch Simon bei den Jungs.

Zweiter Platz für Fabio Rabenseifner

In der Klasse Compoundbogen Jugend ging „Master Cup 2024“-Gewinner Fabio Rabenseifner an den Start und konnte sich mit einer sehr soliden Leistung und 573 Ringen den zweiten Platz und somit den Titel des bayrischen Vizemeisters sichern.

Somit haben sich alle drei Jugendschützen des SV Lehmingen/Dornstadt für die Deutschen Meisterschaften in Bieberach an der Riß, die vom 7. bis 9. März stattfinden, qualifiziert. In Lehmingen werden zudem am 4. Mai gleich drei Meisterschaften zeitgleich ausgetragen: die Landesmeisterschaft WA1440 des bayrischen (BVBA) und baden-württembergischen (BVBW) Verbandes sowie die Gaumeisterschaft des Riesgaus. Außerdem findet das legendäre Kirchweihturnier mit „Nerves of Steel“ am 27. September statt. (AZ)