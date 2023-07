Athleten der LG Donau-Ries sind unter den Besten in Bayern

Bei den bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften zeigen die Nördlingerinnen ihre Klasse. Katharina Rupp sprintet über 400 Meter auf den zweiten Platz.

Erfolgreich sind die Nördlinger Leichtathletinnen und Leichtathleten der LG Donau Ries von den bayerischen Meisterschaften, die diesmal in Regensburg stattfanden, zurückgekehrt: Ein Vizetitel und zwei weitere Platzierungen auf dem Treppchen in den Sprintdisziplinen standen am Ende des Tages zu Buche.

In der weiblichen Jugend U18 konnte sich Katharina Rupp über die 400 Meter den bayerischen Vizetitel sichern. Mit ihrer erneuten Bestzeit von 58,85 Sekunden hat sie zudem auch die Qualifikationsnorm für die deutschen Jugendmeisterschaften erzielt, die dieses Jahr allerdings in Rostock stattfinden. In der gleichen Altersklasse ging Lina Mair über die 100 Meter an den Start. Sie steigerte sich gleich im Vorlauf auf eine neue Bestzeit von 12,62 Sekunden und erreichte damit mühelos den Zwischenlauf. Mit den dort gelaufenen 12,74 Sekunden erreichte sie das 100-Meter-Finale. Hier gelang es ihr, im mittlerweile dritten 100-Meter-Sprint innerhalb kurzer Zeit nochmals fast ihre Bestzeit zu bestätigen. Mair kam insgesamt auf einen guten siebten Platz.

Nördlinger 4-x-100-Meter-Staffel verbessert ihre Bestleistung

Die 4-x-100-Meter-Staffel der weiblichen Jugend U18 in der Besetzung Katharina Rupp, Lina Heinle, Eva Eisenbarth und Lina Mair sorgte bei diesen Meisterschaften ebenfalls für eine positive Überraschung. Obwohl sowohl Rupp als auch Mair durch ihre Einzelstarts vorbelastet waren, konnte die Staffel ihre Bestleistung auf 50,25 Sekunden steigern und mit dem dritten Platz einen Podestplatz erzielen. Annika Knaus, die sich aufgrund ihrer Abschlussprüfungen nicht optimal vorbereiten konnte, ging dennoch über die 400 Meter an den Start und erreichte Platz 14.

Auch für Anna Grasse sollte es in Regensburg ein sehr erfolgreicher Tag bei diesen Meisterschaften werden. Den Anfang machte sie über die 100 Meter in der weiblichen Jugend U20. Hier verbesserte sie ihre Bestzeit auf 12,53 Sekunden und kam somit auf einen hervorragenden vierten Platz. In ihrer Spezialdisziplin, dem 400-Meter-Sprint, erzielte sie in 59,61 Sekunden einen tollen dritten Rang und somit erstmals einen Podestplatz.

Felix Hermann wird Zwölfter in der Männerklasse

Felix Hermann, der mittlerweile in der aktiven Männerklasse startet, konnte sich gegen eine starke Konkurrenz gut behaupten. Im 100-Meter-Sprint erzielte er mit 11,47 Sekunden einen guten Platz im Mittelfeld. Hierbei müsste man schon eine „Zehner-Zeit“ laufen, um das Finale zu erreichen. Die abschließenden 400 Meter sprintete Felix Hermann in 51,51 Sekunden und erreichte damit Rang zwölf in Bayern. (AZ)

