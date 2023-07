Greta Wagner wird Kreismeisterin im Weitsprung

Leichtathletinnen der LG Donau-Ries sind bei den Kreismeisterschaften in Zusmarshausen erfolgreich. Dabei zeigen die jungen Nördlingerinnen, was sie können.

Fünf Athletinnen aus Nördlingen haben bei den Kreismeisterschaften der Leichtathleten in den Altersklassen U14 und U16 in Zusmarshausen erfolgreich teilgenommen. Melina Brand, Elena Erdle, Taliah Fanga und Greta Wagner gingen in der Altersklasse W12 über die 75 Meter und im Weitsprung an den Start.

Erneut schnellste Sprinterin in einem starken Teilnehmerfeld bei den Zwölfjährigen war Elena Erdle, die sich mit einer Zeit von 11,37 den dritten Platz im 75-Meter-Lauf sicherte. Melina Brand belegte nur knapp dahinter Rang vier (11,38 Sekunden). Einen weiteren Platz unter den besten zehn konnte Greta Wagner (11,63 Sekunden) für sich verbuchen. Taliah Fanga beendete ihren Lauf in 12,11 Sekunden.

Mit Bestmarke zur Kreismeisterschaft

Beim Weitsprung konnten gleich zwei TSV-Athletinnen überzeugen. Mit neuer persönlicher Bestweite von 4,32 wurde Greta Wagner souverän Kreismeisterin. Den Vizetitel gewann Melina Brand mit 4,15 Meter und stellte damit ebenfalls eine neue Bestleistung auf. Taliah Fanga (3,24 Meter) und Elena Erdle (3,44 Meter) reihten sich im Mittelfeld ein. Teresa Siebachmeyer trat eine Altersklasse höher an. Mit einer guten Laufleistung gewann sie den Kreismeistertitel über die 100 Meter in 13,45 Sekunden. (AZ)