Junge Leichtathleten meistern nächste Herausforderung

Bei den schwäbischen Meisterschaften kann der Nachwuchs der LG Donau-Ries überzeugen. Titel und persönliche Bestleistungen springen dabei heraus.

Durchaus zufrieden konnte die LG Donau-Ries Delegation aus Mönchsdeggingen bei den Schwäbischen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklassen der Aktiven, U18 und U14 sein, die in Friedberg ausgetragen wurden.

Um weitere Wettkampfroutine zu sammeln, startete Ella Wiedemann in der höheren Altersklasse und kam bei den Frauen mit der Vier-Kilogramm-Kugel in den Endkampf. Mit persönlicher Bestleistung von 8,85 Metern belegte sie Platz acht. Im Dreisprung sprang sie zum ersten Mal den weiter entfernten Absprungbalken. Dass dabei die persönliche Bestleistung von 9,82 Metern und der Vizetitel herauskamen war sehr erfreulich. Hiermit hat sie auch die Qualifikation zu den bayerischen Meisterschaften geschafft, die dieses Jahr in Regensburg stattfinden.

LG Donau-Ries: Erster Platz für Jessica Rauter in der U18

Die 15-jährige Jessica Rauter startete ebenfalls eine Altersklasse höher. Auch sie sprang an diesem Tag zum ersten Mal mit dem Neun-Meter-Balken. Gleich mit dem ersten Sprung von 10,44 Metern übernahm sie die Führung in der Altersklasse U18 und hatte damit den Sieg und den Titel sicher. Auch im Weitsprung zeigte Jessica ihre Sprungqualität und wurde mit 4,94 Metern Dritte und hat unter anderem die Qualifikation zu den bayerischen Meisterschaften der W15 in der Tasche.

Jan Jungblut hatte an diesem Tag vier Einsätze in der Altersklasse M12. Mit persönlichen Bestleistungen über 75 Meter (11,66 Sekunden) und Hochsprung (1,16 Meter) kam er auf Platz fünf. Mit einem guten Sprung von 3,90 Metern schaffte er es im Weitsprung in den Endkampf der besten Acht. Am Ende seines Wettkampftages musste er nochmal alle Kräfte sammeln und konnte sich nach den zwei Stadionrunden der 800 Meter über den dritten Platz freuen. (AZ)