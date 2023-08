Leichtathletinnen des TSV Nördlingen krönen herausragende Saison

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften läuft die 4x100-Meter-Staffel der LG Donau-Ries auf einen starken elften Platz. Wie der Wettkampf ablief.

Bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft der U16, die Ende Juli in Stuttgart ausgetragen wurde, hat die weibliche Staffel der LG Donau-Ries den elften Platz belegt und damit eine äußerst erfolgreiche Saison für die Nördlinger Leichtathletikabteilung gekrönt.

Bereits Mitte Juli konnten sich Laura Diethei, Lina Heinle, Eva Eisenbarth und Teresa Siebachmeyer über ihren dritten Platz bei der bayerischen Meisterschaft freuen. Umso gespannter waren die Athletinnen und das Trainergespann um Dagmar Spannbauer, Simon Handl und Simone Hampp nun, wie die „Zugabe“ der Mädels auf nationaler Ebene ausfallen würde. Insgesamt 42 Staffeln hatten sich für die Teilnahme qualifiziert, wobei die Nördlinger Staffel mit der Zeit von 50,31 sec an 16. Stelle gemeldet war. Die Chance auf eine Teilnahme am Finale der besten 16 war somit zwar gegeben, aber nicht unbedingt zu erwarten. Man wollte sich im Wettkampf bestmöglich präsentieren und die guten Trainings- und Wettkampfergebnisse bestätigen beziehungsweise noch einmal verbessern.

Läuferinnen der LG Donau-Ries schnuppern Profi-Wettkampf-Luft

Nach der eineinhalbstündigen Anfahrt und dem üblichen Aufwärmprozedere, das die Athletinnen von zahlreichen Wettkämpfen auf Kreisebene kennen, wurde es etwas professioneller. Wie bei großen, internationalen Wettkämpfen mussten sich die Sportlerinnen 20 Minuten vor ihrem Lauf im „Callroom“ einfinden, wo sie sich abgeschirmt von Zuschauern und Trainern voll auf den Wettkampf fokussieren konnten. Im dritten von insgesamt sechs Vorläufen traten die Rieser Athletinnen unter anderem gegen die favorisierte Staffel der Eintracht Frankfurt an.

Die Startläuferin Laura Diethei übergab den Staffelstab an Lina Heinle, die wiederum nach 100 Metern die dritte Läuferin Eva Eisenbarth ins Rennen schickte. Schlussläuferin Teresa Siebachmeier überquerte schlussendlich als Vierte die Ziellinie. Durch die herausragende Laufleistung aller vier Läuferinnen bei nicht optimalen Wetterbedingungen fielen die nicht ganz fehlerfreien Wechsel kaum ins Gewicht, sodass die Zeit von 50,38 Skunden fast an die Bestzeit der Staffel heranreichte.

Nördlinger Staffel schafft es in die Finalläufe der Deutschen Meisterschaft

Nach Abschluss aller Vorläufe erhielten die Athletinnen, Trainer und mitgereisten Eltern die freudige Nachricht, dass der Einzug ins B-Finale tatsächlich geglückt war. Die Erleichterung darüber und auch die abfallende Anspannung war den Mädchen deutlich anzumerken.

Am darauffolgenden Tag steuerte die Staffel ein zweites Mal Stuttgart an, um im B-Finale ihr Können unter Beweis zu stellen. Deutlich gelöster als am Vortag bereiteten sich die jungen Athletinnen wieder gewissenhaft auf ihren Finallauf vor. Nervenstark, mit diesmal guten Wechseln, erreichte die 4x100-Meter-Staffel im B-Finale den fünften Platz. Da im anschließenden A-Finale gleich zwei Staffeln aufgrund von Wechselfehlern disqualifiziert wurden, stand am Ende des Tages ein hervorragender elfter Platz bei diesen deutschen Meisterschaften zu Buche. (AZ)