Nördlinger 4x100-Meter-Staffel schafft es unter die Top Ten

Bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U23 und U16 in Aichach haben auch die Nördlinger Leichtathletinnen der LG Donau Ries überzeugt. Für die Teilnahme hatten sich im Vorfeld dazu erstmal die Sprinterinnen über die Kurzstrecken sowie die 4x100-Meter-Staffel qualifizieren können.

Für die jungen Athletinnen war es größtenteils die erste Teilnahme an süddeutschen Meisterschaften überhaupt und ein erstes Messen an der Konkurrenz von großen Vereinen, wie zum Beispiel dem VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt oder USC Mainz. Dementsprechend groß war im Vorfeld auch die Nervosität.

LG-Donau-Ries-Athletin Eisenbarth verpasst 100-Meter-Finale äußerst knapp

Den Auftakt an diesem Wettkampftag machte Eva Eisenbarth, sie ging über die 100 Meter bei der weiblichen Jugend U16 an den Start. Mit einem explosiven Start konnte sie in ihrem Vorlauf gut mithalten und verpasste mit 13,09 Sekunden die Finalläufe nur um eine Hundertstelsekunde.

Lange war unklar, ob die 4x100-Meter-Staffel in der Besetzung Laura Diethei, Lina Heinle, Eva Eisenbarth und Teresa Siebachmeyer überhaupt bei diesen Meisterschaften an den Start gehen könnte, da Siebachmeyer an einer leichten Verletzung laborierte. Letztendlich setzte sich aber der Wettkampfwille durch, kombiniert mit dem sportärztlichen „go“, und die Mädels stellten sich der Konkurrenz von fast 30 Staffeln in der Altersklasse U16. Mit konzentrierten Wechseln brachten die vier jungen Sprinterinnen den Staffelstab schnell ins Ziel und belegten mit ihrer Zeit von 51,16 Sekunden einen guten zehnten Platz. Damit konnten sie zwar nicht ganz an ihre Bestzeit heranlaufen, sind aber dennoch nun in den Top Ten in Süddeutschland.

Nördlingens Anna Grasse macht gute Figur gegen ältere Konkurrenz

Anna Grasse, die eigentlich noch in der Altersklasse U20 startet, stellte sich bei diesen Meisterschaften der älteren U23-Konkurrenz und ging zu Trainingszwecken über die 200-Meter-Sprintstrecke an den Start. Hier konnte sie mit 25,96 Sekunden fast an ihre persönliche Bestleistung heranlaufen. Damit belegte sie einen guten zwölften Platz. (AZ)

