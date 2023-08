Nördlinger Leichtathleten schnappen sich Titel in Augsburg

Die schwäbischen Meisterschaften in Augsburg sind ein gutes Pflaster für die Starter der LG Donau-Ries: Mehrere Meistertitel holen sie nach Nördlingen.

Die für die LG Donau-Ries startenden Leichtathletinnen und Leichtathleten des TSV Nördlingen haben an den schwäbischen Meisterschaften im Rosenaustadion in Augsburg teilgenommen. Den überaus erfolgreichen Wettkampftag eröffneten Lina Mair und Satya Rudolph in der Altersklasse WU20 über die 100 Meter. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 12,34 Sekunden sicherte sich Lina Mair souverän den schwäbischen Meistertitel. Satya konnte sich im anschließenden Weitsprung ebenfalls über eine neue Bestleistung freuen: 4,57 Meter bedeuteten für sie einen guten fünften Rang im Endklassement.

In der Altersklasse W15 gingen Eva Eisenbarth und Lina Heinle über die 100 Meter an den Start. Beide Athletinnen konnten sich über neue persönliche Bestzeiten freuen. Eisenbarth blieb mit einer Zeit von 12,98 Sekunden erstmals unter der 13-Sekunden-Marke und sicherte sich mit einem starken Finish den dritten Platz. Heinle verpasste mit 13,04 Sekunden das Siegerpodest nur knapp. Mit fast einer halben Sekunde Vorsprung sprintete Teresa Siebachmeyer in der Altersklasse W14 zum Meistertitel (12,89 Sekunden). Laura Diethei, die nach einer Trainingspause direkt wieder ins Wettkampfgeschehen einstieg, erzielte mit Rang sieben einen Platz im oberen Mittelfeld. Felix Herrmann startete erstmals über die 400 Meter Hürden und sicherte sich in der Altersklasse der Aktiven den ersten Platz mit einer Zeit von 63,35 Sekunden.

Nördlinger Staffel verteidigt ihren Titel über 4x100 Meter

Der Fokus der vier U16-Athletinnen liegt in diesem Jahr vor allem auf der 4x100-Meter-Staffel, wo nach erfolgreicher Teilnahme an den süddeutschen Meisterschaften die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Stuttgart ansteht. Die schwäbischen Meisterschaften stellten somit die Generalprobe vor dem großen Saisonhöhepunkt dar. Laura Diethei brachte die Staffel mit einem explosiven Start gut ins Rennen. Nach einem sauberen Wechsel konnte Lina Heinle auf der Gegengerade bereits einen Vorsprung auf die gegnerischen Staffeln herausarbeiten. Mit einer starken Performance baute Eva Eisenbarth den Vorsprung in der zweiten Kurve weiter aus und übergab den Staffelstab bereits mit großem Vorsprung auf Schlussläuferin Teresa Siebachmeyer. Mit einer guten Endzeit von 50,44 Sekunden verteidigte die Staffel ihren Vorjahrestitel souverän.

Im abschließenden Weitsprung sicherten sich Eva Eisenbarth und Lina Heinle in einem dramatischen Endkampf die ersten beiden Ränge. Eisenbarth konnte bereits im ersten Durchgang mit einer Weite von 4,93 Metern aufwarten. Diese Weite konnte nur von ihrer Mannschaftskameradin Heinle eingestellt werden: Mit ihrem letzten Versuch steigerte diese ihre bisherige Bestleistung um ganze 24 Zentimeter und sicherte sich so den Vizetitel hinter ihrer Mannschaftskameradin, welche sich aufgrund eines besseren Zweitergebnisses (4,85 Meter) dieses Jahr über den schwäbischen Meistertitel freuen konnte. (AZ)