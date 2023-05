Nördlinger Leichtathleten überzeugen mit Frühform

Die U16 4 x 100 Meter-Staffel der LG Donau-Ries schafft locker die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften. Persönliche Bestzeiten gibt es zuhauf.

Die für die LG Donau Ries startenden Nördlinger Leichtathletinnen und Leichtathleten haben beim Saisonstart in Schwabmünchen eine gute Frühform bewiesen.

Bei nach wie vor kühlen Temperaturen standen an diesem Wettkampftag als Erstes die Staffelläufe auf dem Programm. Die 4x100 Meter-Staffel der weiblichen Jugend U16 in der Besetzung Laura Diethei, Lina Mair, Eva Eisenbarth und Teresa Siebachmeyer konnte sich von Beginn an in Führung setzen und kam auch aufgrund von schnellen Wechseln mit einer großen Führung ins Ziel. Die Zeit von 50,57 Sekunden war nicht nur eine Verbesserung der bisherigen Bestzeit um über eine Sekunde, sondern auch die Qualifikationsnorm für die deutschen Jugendmeisterschaften, die Ende Juli in Stuttgart stattfinden.

Bestzeiten der Nördlinger Sprinter

Doch damit noch nicht genug: In den folgenden Sprintdisziplinen hagelte es anschließend neue Bestzeiten, die zugleich auch jeweils die Qualifikationsnorm für die bayerischen Meisterschaften bedeuteten. Bei der weiblichen Jugend U20 verbesserte Anna Grasse über die 100 Meter ihre Zeit auf 12,65 Sekunden und über die 200 Meter erreichte sie ausgezeichnete 25,71 Sekunden. Felix Herrmann erzielte bei den 100 Metern eine neue Bestzeit von 11,65 Sekunden und bei den 200 Metern lief er erstmals mit 22,99 Sekunden unter die Schallmauer von 23 Sekunden.

Auch Lina Mair, in der weiblichen Jugend U18 startend, reihte sich mit schnellen 12,77 Sekunden über die 100 Meter in den Kreis der Bestleistungen mit ein. Annika Knaus, ebenfalls in der Altersklasse U18 startend, ging in für sie zwei neuen Disziplinen an den Start. Im Kugelstoßen erreichte sie mit 8,26 Meter bereits eine ganz passable Weite und über die 200 Meter verpasste sie mit ihrer Zeit von 27,55 Sekunden nur hauchdünn den Sieg. Katharina Rupp, die erst seit Kurzem im Training bei den Leichtathleten dabei ist, verbuchte in der Altersklasse U18 über 800 Meter mit 2:31,39 Minuten das Rennen für sich. Satya Rudolph konnte sich an dieser Bahneröffnung darüber freuen, erstmals die 100 Meter unter 14 Sekunden zu sprinten.

Auch die Youngster überzeugen

Auch die Youngster standen den Erfolgen in nichts nach. In der Altersklasse U14 belegte Melina Brand in einem großen Teilnehmerfeld von fast 30 Starterinnen über die 75 Meter mit ihrer Zeit von 11,36 Sekunden einen vierten Platz und Antonia Böhm platzierte sich mit 11,60 Sekunden im Mittelfeld. (AZ)