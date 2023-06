Nördlinger Leichtathleten vollbringen fünf Meisterleistungen

Die schwäbischen Leichtathletik-Meisterschaften verlaufen für die Teilnehmer des TSV Nördlingen bestens: Fünf Meistertitel bringen sie mit zurück ins Ries.

Die Leichtathletinnen und Leichtathleten des TSV Nördlingen sichern sich bei den schwäbischen Meisterschaften der Aktiven, U18 und U14 in Friedberg insgesamt fünf Meistertitel. Lina Mair (WU18) und Kathi Rupp konnten sich im Laufe des Tages gleich über zwei Titel freuen.

Über die 100 Meter teilte sich Lina Mair mit einer Zeit von 12,86 Sekunden den ersten Platz mit Eva Schmid von der LG Augsburg. Kathi Rupp überzeugte bei ihrem ersten Wettkampfstart über die 400 Meter mit einer Zeit von 59,19 Sekunden und sicherte sich so den Titel vor ihrer Mannschaftskameradin Annika Knaus. Die 4x100-Meter-Staffel der Altersklasse WU18 konnte sich in der Besetzung Kathi Rupp, Lina Heinle, Eva Eisenbarth und Lina Mair in ihrem Lauf souverän durchsetzen: 50,97 Sekunden bedeuteten Rang eins vor der Staffel des TSV Marktoberdorf.

Nördlingens Anna Grasse wiederholt ihren Erfolg aus dem Vorjahr

Anna Grasse (WU18) konnte sich wie bereits im Vorjahr den Titel über die 400 Meter sichern. Felix Herrmann überzeugte mit zwei persönlichen Bestzeiten: Mit 11,25 Sekunden über die 100 Meter verpasste er das Podium lediglich um vier Hundertstel. Im anschließenden Lauf über die Stadionrunde sicherte er sich mit einer Zeit von 51,04 Sekunden den Titel und rückt so der magischen 50-Sekunden-Marke immer näher.

Bei den jüngsten Athletinnen konnte sich Greta Wagner über einen Platz auf dem Siegerpodest freuen. Mit 4,03 Metern im Weitsprung sicherte sie sich den Vizetitel in der Altersklasse W12. Eine neue persönliche Bestleistung stellte die 4x75-Meter-Staffel in der Besetzung Taliah Fanga, Lea Graneis, Antonia Böhm und Melina Brand auf. 44,21 Sekunden bedeuteten hier Rang sechs im Gesamtklassement. Die schnellste Nördlinger Sprinterin über die 75 Meter (W12) war Elena Erdle mit einer Zeit von 11,49 Sekunden.

Mit den erbrachten Leistungen ist das Trainergespann um Dagmar Spannbauer, Simone Hampp und Simon Handl sehr zufrieden. Die Trainingsplanung hin zu den anstehenden Saisonhöhepunkten süddeutsche und bayerische Meisterschaften scheint gefruchtet zu haben. (AZ)

