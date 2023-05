Rieser Sportler von SG-Handicap zeigen starke Leistungen

Andreas Eder, Markus Protte, Werner Wiedemann und Daniel Weinert überzeugen beim Springer- und Werfertag in Vöhringen.

Sehr stark haben sich die Leichtathleten vom integrativen Sportverein SG-Handicap Nördlingen beim 13. Springer- und Werfertag in Vöhringen präsentiert. Aus 41 Vereinen gingen 133 Teilnehmende an den Start. Mit insgesamt vier Mann traten die Nördlinger an. Neben Daniel Weinert, Markus Protte und Werner Wiedemann nahm auch deren Trainer Andreas Eder aktiv als Sportler an den Wettkämpfen teil.

Hammerwerfer Eder war auch gleich der Erste, der an den Start musste. In der Klasse M70 begann er mit 33,03 Metern. Auf diese Weite folgten drei ungültige Würfe, bevor er sich im fünften Versuch auf die Siegesweite von 37,35 Meter steigern konnte. Nach längerer Wettkampfpause nahm erstmals wieder Daniel Weinert teil. Im Kugelstoßen der Männer belegte er hinter Sandro Koinzer aus Memmingen mit 9,07 Metern den zweiten Platz. Einen sechsten Platz erreichte Weinert mit 27,25 Meter im Diskuswerfen.

SG-Handicap: Markus Protte entscheidet zwei Disziplinen für sich

In der Klasse M35 ging Markus Protte sehr erfolgreich an den Start. Er gewann mit einem Standstoß von 7,40 Metern das Kugelstoßen. Auch im Weitsprung siegte Protte mit einer gesprungenen Weite von 4,88 Metern. Schließlich landete der Nördlinger auch beim Diskuswerfen in seiner Klasse mit einer Weite von 22,48 Metern ganz vorn.

Werner Wiedemann startete erstmals in der Klasse M50. Hier wurde er im Kugelstoßen Zweiter. Mit seiner Weite von 6,28 Metern musste er sich nur Mike Müller vom TSV Erbach geschlagen geben. Auch im Diskuswerfen belegte Wiedemann den zweiten Rang mit 14,58 geworfenen Metern. Es siegte Jürgen Schad vom TSV Laupheim. (AZ)