SG-Handicap räumt Medaillen bei Landes-Leichtathletik-Fest ab

Mehrere Sportler und eine Sportlerin sind für die SG Handicap Nördlingen in Ettringen bei diversen Leichtathletik-Wettbewerben angetreten und haben Medaillen gewonnen.

Die euphorische Stimmung der ganzen Special Olympics Familie kurz nach den Weltspielen in Berlin war für eine Delegation des integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen Anfang Juli im baden-württembergischen Ettlingen zu spüren: Dort fand im Hans-Bretz-Stadion zwei Tage lang das Landes-Leichtathletik-Fest der Menschen mit geistiger Behinderung statt. Ausgetragen wurden die Wettbewerbe von Special Olympics Baden-Württemberg in Kooperation mit Special Olympics Bayern. Über 100 Sportlerinnen und Sportler nahmen teil. Für sie gab es schon um 10 Uhr morgens ein kleines olympisches Zeremoniell, denn das Fest wurde mit dem Hissen der Flagge, dem Entzünden des Feuers und dem Sprechen der Special-Olympics-Eide eröffnet.

Am ersten Tag der Landesspiele fanden die Klassifizierungsläufe statt. Dabei werden die Athletinnen und Athleten ihren Leistungen entsprechend in geeignete Kategorien eingeordnet. Bei den Weltspielen sorgte diese Regelung oftmals für Irritationen in den Medien, denn es kann dadurch zur Disqualifizierung wegen „zu guter Leistung“ kommen. Sie ist aber ein wichtiger Bestandteil des Special Olympics Regelwerks und ein Grundpfeiler für faire Wettbewerbe, sodass in der jeweiligen Leistungsgruppe jeder Athlet und jede Athletin eine Chance hat, zu gewinnen und man Manipulationen der Wettbewerbe vorbeugen kann.

Martin Buck von SG-Handicap Nördlingen trat zum ersten Mal an

Nach diesem ersten Klassifizierungstag begannen am nächsten Morgen die Finals. Im zehnköpfigen Team aus Nördlingen waren drei Leichtathletik-Neulinge am Start. Einer von ihnen, Bernd Hauptmann, wurde im 50-Meter-Lauf mit einer Zeit von 12,78 Sekunden Vierter vor seinem Vereinskameraden Daniel Wetzstein, der mit 13,62 Sekunden den fünften Platz erreichte. Martin Buck holte sich über die 75 Meter mit einer Zeit von 13,22 Sekunden die Bronzemedaille.

Markus Protte trat über die 100 Meter an. In seiner Leistungsgruppe siegte er mit 14,07 Sekunden und sicherte sich Gold. In einem weiteren 100-Meter-Lauf traten Martin Leiminger und Etienne Wiedemann an. Leiminger erreichte mit 17,51 Sekunden den Silberrang vor dem Teamkollegen Wiedemann, der mit 17,83 Sekunden Dritter wurde. Alexander Schön trat ebenfalls über die 100 Meter an und wurde mit einer Zeit von 18,99 Sekunden Siebter.

Einzige Teilnehmerin aus Nördlingen war Bettina Groß. Auch sie ging bei den 100 Metern an den Start und erreichte mit 24,23 Sekunden den Silberrang in ihrer Leistungsgruppe.

Bettina Groß gewinnt beim Mini-Speerwurf

Markus Protte sicherte sich nach seinem Gold im Sprint auch Gold im Hochsprung – 1,38 übersprungene Meter bedeuteten Platz Eins. Im Fünfkampf gewann mit guten Leistungen Werner Wiedemann. Das Kugelstoßen konnte Etienne Wiedemann mit persönlicher Bestweite von 9,23 Metern für sich entscheiden. Martin Leiminger wurde mit 5,04 Metern Dritter.

Beim Weitsprung ging Alexander Schön an den Start und wurde mit 2,33 Metern Vierter. Im Ballweitwurf traten Bernd Hauptmann und Daniel Wetzstein an. Hauptmann konnte sich mit 13,62 Metern die Bronzemedaille sichern. In seiner Leistungsgruppe siegte Wetzstein mit 12,62 Metern und freute sich über Gold.

Als einer der drei Leichtathletik-Neulinge im Team nahm Martin Buck neben dem Laufen auch im Mini-Speerwerfen teil. Mit einer Weite von genau 8,00 Metern wurde er Vierter. Auch Bettina Groß war erstmals bei einem Leichtathletik-Event dabei und siegte bei den Damen im Mini-Speerwurf mit einer Weite von 7,36 Metern.

Oettinger holt Silber beim 400-Meter-Lauf

Als ältester Teilnehmer durfte sich der Oettinger Gerhard Enzelberger mit jüngeren Sportlern messen. Im 400-Meter-Lauf, für den er 1:41:89 Minuten benötigte, gewann er die Silbermedaille. Im 800-Meter-Lauf wurde er in 3:50:80 Minuten Dritter.

Schließlich trat noch die 4×100-Meter-Staffel mit Martin Leiminger, Markus Protte, Etienne Wiedemann und Werner Wiedemann an. Das Team aus Nördlingen gewann mit einer Zeit von 1:06:43 Minuten Silber.

In die Veranstaltung integriert war ein Gesundheitsprogramm der „Healthy Athletes“ für die Teilnehmenden. Bei „Besser Sehen“ und „Fitte Füße“ konnten alle, die mochten, die Gesundheit ihrer Augen und Füße überprüfen lassen. Mit einer kleinen Schlussfeier gingen die Landesspiele nach zwei Tagen voller Wettbewerbe, toller Begegnungen, sportlicher Bestleistungen und vielen Medaillen zu Ende und die SG-Handicap-Delegation machte sich wieder auf den Heimweg ins Ries. (AZ)