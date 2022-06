Starke Leistungen der SG Handicap Nördlingen in Vöhringen

Integrativer Sportverein aus Nördlingen schneidet in Vöhringen gut ab.

Der 12. Springer- und Werfertag hat an der Iller im Landkreis Neu-Ulm stattgefunden. Vier Sportlerinnen und Sportler vom Integrativen Sportverein SG Handicap Nördlingen nahmen bei idealem Leichtathletik-Wetter erfolgreich daran teil.

Direkt zu Beginn des Wettkampftages ging Daniela Heinz im Kugelstoßen an den Start in der Klasse W50. Für die Nördlingerin Heinz war es der erste Wettkampf nach vierjähriger Pause. Sie stieß die Kugel auf 7,15 Meter und musste sich nur der Günzburgerin Manuela Groß geschlagen geben. Neben dem zweiten Platz im Kugelstoßen erreichte Heinz im Diskuswerfen eine Weite von 16,24 Metern, was den ersten Platz bedeutete.

Markus Protte holt mehrfach Gold für die Nördlinger

Gleich drei erste Plätze konnte sich ihr Teamkollege Markus Protte sichern. Er war bei den Senioren in der Klasse M35 der beste Weitspringer. Bei Gegenwind verschenkte er zwar einige Zentimeter am Absprungbrett, siegte aber dennoch mit 4,97 Metern. Zudem brachte ihm diese Weite einen Platz in der aktuellen Deutschen Leichtathletik Bestenliste ein – in der Klasse M35 belegt er dort nun den 10. Platz. Auch im Kugelstoßen gewann Protte mit einer Weite von 7,79 Metern. Seine dritte Goldmedaille sicherte er sich im Diskuswerfen. Den zwei Kilo schweren Diskus warf er 23,61 Meter weit auf Platz Eins.

Weitere erste Plätze gab es für Werner Wiedemann. Der Nördlinger wurde im Kugelstoßen in seiner Klasse M45 Erster mit einer Weite von 5,77 Metern. Das Diskuswerfen gewann er mit dem Ergebnis 13,14 Meter ebenfalls.

Der Hammerwerfer Andreas Eder aus Holzkirchen zeigte eine deutliche Steigerung im Vergleich zu seinem letzten Wettkampf, den Schwäbischen Meisterschaften im Hammerwerfen. Dort gewann er mit 35,71 Metern, konnte aber nun in Vöhringen eine Weite von 39,06 Metern erreichen. In der Klasse M70 bedeutete dies den Sieg für Eder vor dem Nürtinger Siegfried Greiner, der 36,97 Meter erreichte. Im Diskuswerfen tauschte Eder mit Greiner die Plätze und wurde mit einer Weite von 21,34 Metern Zweiter. Auch im Kugelstoßen belegte Eder den zweiten Platz, mit 7,41 Metern.

