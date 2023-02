Löpsingen

14:00 Uhr

Hallenturnier des SC D.L.P. bietet ein ganzes Wochenende Fußball-Spaß

Die F-Jugendmannschaften sind am Turnier-Sonntag als Erste aufeinander getroffen.

Plus Jugend-Fußballmannschaften von den Bambinis bis zur C-Jugend messen sich im Turnier in Löpsingen. Dabei wird auch generationenübergreifend gekickt.

Artikel anhören Shape

Nach langer Zeit hat in der Turnhalle in Löpsingen wieder ein Jugendfußball-Hallenturnier stattfinden können. Auf Einladung des Sportclubs Dürrenzimmern-Löpsingen-Pfäfflingen kamen Jugendmannschaften aus dem ganzen Ries sowie aus dem benachbarten Baden-Württemberg und Franken zusammen, um an drei Tagen Fußball zu spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .