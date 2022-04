Luftgewehr-Gauoberliga

vor 33 Min.

Steinharts Schützen feiern Titelgewinn

Plus Burgschützen sichern sich überlegen den Meistertitel der Saison 2021/22. Pfäfflingens Abstieg stand schon vor dem letzten Wettkampftag fest.

Von Katja Schröppel

Zum letzten Wettkampf der Luftgewehr-Gauoberliga hatte Minderoffingen die Schützen aus Herkheim zu Gast. Tina Eichberger lieferte mit 382 Ringen erneut ein sehr gutes Ergebnis ab. Ihr Gegner Nico Graf versuchte zu Beginn noch an ihr dranzubleiben, hatte aber nach der zweiten Serie bereits fünf Ringe Rückstand. Trotz einer erneuten Steigerung in der dritten Serie konnte er diesen nicht mehr aufholen und musste den Punkt an Minderoffingen abtreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen