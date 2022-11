Luftgewehr Rundenwettkampf

Nur Kösingen kann einen Punkt holen

Die erste Mannschaft der Oettinger Schützen wartet noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis in der Bezirksoberliga. Gegen Eppisburg gab es im zweiten Wettkampf eine 2:3-Niederlage.

Plus Rundenwettkampf Luftgewehr: In der Bezirksoberliga und der Bezirksliga ist aktuell kaum etwas zu holen für die Mannschaften aus der Region. Nur Kösingen punktet, Wechingen II geht unter und Oettingen scheitert an Eppisburg.

Von Kathrin Mädler

Während Oettingen weiter auf ein Erfolgserlebnis in der Bezirksoberliga wartet und die zweite Mannschaft der Wechinger in der Bezirksliga eine herbe Niederlage eingesteckt hat, haben zumindest die Kösinger Schützen einen Mannschaftspunkt ergattert. Oettingen und Wechingen II warten damit weiterhin auf den ersten Sieg.

