Heidenheimer Feriencamp für Mädchen wieder ein Erfolg

Zum zweiten Mal hat das Mädchen-Feriencamp des 1. FC Heidenheim im Nördlinger Sportpark stattgefunden. Vom 24. bis 26. April zeigten fußballbegeisterte Mädchen ihren Spaß und ihr Können am Ball: Mehr als 50 Beteiligte – darunter Teilnehmerinnen, Trainerteams des 1. FC Heidenheim und TSV 1861 Nördlingen sowie zahlreiche helfende Hände – sorgten gemeinsam für ein rundum gelungenes Fußballerlebnis.

Neben intensiven und lehrreichen Trainingseinheiten sorgte auch der Besuch der Frauenmannschaft des 1. FC Heidenheim für strahlende Gesichter. Die Spielerinnen mischten sich unter die Gruppen, standen für Fragen und Fotos bereit und unterstützten sogar als motivierende Trainerinnen an der Seitenlinie aktiv das Abschlussturnier.

Mädchen-Feriencamp in Nördlingen: 1. FC Heidenheim mit zweiter Auflage voll zufrieden

Die Mädchen präsentierten bereits in den ersten Trainingseinheiten ihre FCH-Trikots, wurden mit Trinkflaschen ausgestattet und bestens vor Ort mit frischem Obst und abwechslungsreichem Mittagessen versorgt. „Ein riesiges Dankeschön geht an den TSV Nördlingen für die tolle Organisation vor Ort und den reibungslosen Ablauf. Die Zusammenarbeit funktioniert einfach hervorragend – wir freuen uns schon jetzt auf eine mögliche Neuauflage im kommenden Jahr“, so Tony Espig, Leiter der FCH Fußballschule. (AZ)