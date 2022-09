Am Ende steht ein Punktgewinn für Maihingen

Plus Frauen-Fußball-Bezirksoberliga Schwaben: Die Damen des FC Maihingen kommen zu einem 1:1 in Burgau. Mit dem Punkt können sie zufrieden sein, auch wenn mehr drin gewesen wäre.

Einen vor allem in der zweiten Halbzeit verdienten Punkt haben die Maihinger Fußballerinnen in Burgau mitgenommen. Dabei waren sie dem Sieg näher als die Gastgeberinnen.