Fußball-Torwart Martin Fischer ist der Rieser Sportler des Jahres

Plus Die Wahl zum Sportler des Jahres ist zu Ende, mit Martin Fischer vom FC Maihingen hat sich der Fußballer durchgesetzt. Im Interview gibt er sich bescheiden.

Hallo Martin, herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn! Hättest du damit gerechnet, einmal Sportler des Jahres zu werden?



Martin Fischer: Nö, muss ich ehrlich sagen. Diese Wahl hat es ja früher schon mal gegeben, ich war auch leicht überrumpelt, als der Kollege angerufen hat (für das Porträt, Anm. d. Red.). Allein, dass man dafür in Betracht gezogen wird, ist schon Anerkennung genug, auch wenn ich es nicht geworden wäre.