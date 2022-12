Goldene Raute und ein neuer Ehrenvorsitzender beim FC Maihingen

Der FC Maihingen schließt das Jahr mit einem Rückblick und Ehrungen ab. Zum 75-jährigen Bestehen kann sich der Verein über eine Ehrung vom BFV freuen.

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause hat beim FC Maihingen in diesem Jahr wieder eine Jahresabschlussfeier stattgefunden. Neben der Rückschau auf das äußerst erfolgreiche vergangene Jahr standen dabei auch Ehrungen auf dem Programm. Neben verdienten Mitgliedern erhielt auch der Verein als Ganzes eine Auszeichnung.

Vorsitzender Alexander Steinheber begrüßte etwa 85 Mitglieder, Aktive, Sponsoren und Fans im Vereinsheim. Im An­schluss an seine Begrüßungsworte gab er einen Rückblick auf das zurückliegende Jahr und die vergangene Saison. Als Höhepunkte erwähnte er dabei die Triple-Meisterschaft der beiden Herrenmannschaften und der Damenmannschaft sowie die Feier der Meisterschaften auf dem Bezirksmusikfest des hiesi­gen Musikvereins. Für die aktuelle Saison wünschte er allen Mannschaften eine erfolgreiche und verletzungsfreie Rückrunde.

FC Maihingen erhält bei Jahresabschlussfeier die Goldene Raute

Danach wurden die Ehrungen für 25, 40 und 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft sowie für 10 und 15 Jahre im Vorstand aus den Jahren 2020, 2021 sowie 2022 vorgenommen, beziehungsweise nachgeholt. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verleihung des BFV-Sonderpreises für besondere Verdienste um den Frauen- und Mädchenfußball beim FC Maihingen. Diese Auszeichnung erhielt Werner Koukol, der den Frauen- und Mädchenfußball im Verein begründet und groß gemacht hat. Das Ergebnis seines unermüdlichen Einsatzes zeigt sich in der heutigen Frauenmannschaft, die aktuell erfolgreich in der Bezirksoberliga spielt.

Neben der Ehrung des FC Maihingen zum 75-jährigen Bestehen durch den BFV wurde auch das Gütesiegel „Goldene Raute“ an den Verein überreicht. Dieses Siegel ist vergleichbar mit einer Zertifizierung in der freien Wirtschaft. Voraussetzung für die Auszeichnung ist die Erfüllung von Kriterien aus einem definierten Aufga­benkatalog, wie zum Beispiel aus den Bereichen Ehrenamt, Jugendarbeit, Breitensport, Energieverbrauch oder präventive Maßnahmen im Bereich Sucht oder Gewalt. Diese drei Ehrungen wurden von Josef Wiedemann, BFV Kreisehrenamtsbeauftragter und Kreisvorsitzender der Region Donau, vorgenom­men. In seiner Laudatio gratulierte er dem Verein und Werner Koukol zu den Auszeichnungen und appellierte, auch in Zukunft Vereinsarbeit wie im bisherigen Ausmaß zu betreiben.

Ulrich Steinheber wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Den Abschluss des offiziellen Teils der Jahresabschlussfeier bildete die Ernennung von Ulrich Steinheber zum Eh­renvorsitzenden des FC Maihingen. Vorsitzender Alexander Steinheber würdigte mit dieser Auszeichnung die jahrzehntelangen Verdienste von Ulrich Steinheber für den Verein. So war er nicht nur aktiver Fußballspieler, sondern auch über viele Jahre hinweg Vorsitzender des Vereins und federführend am Sportheimneubau rund um die Jahrtausendwende beteiligt.

Lesen Sie dazu auch

Folgende Mitglieder wurden für langjährige Mitgliedschaft oder Mitarbeit im Vorstand geehrt:

Für 25-jährige Mitgliedschaft: Franz Regele, Maria Haas, Nathalie Kotz, Ulrich Eisenbarth, Claudia Ostermeyer, Melanie Fischer, Gertrud Ostermeyer, Patrick-Peter Kopp, Benedikt Greiner, Maximilian Uhl, Steffen Strasser, Irmgard Fischer, Gertrud Zekl, Jürgen Wiedenmann, Stefanie Mos, Carolin Gutmann, Stefan Klaus, Martin Zekl und Josef Stimpfle jun.

Für 40-jährige Mitgliedschaft: Gerhard Haas, Ulrich Wolf, Bernhard Steinheber, Werner Koukol, Max Stoller und Christian Wolf.

Für 50-jährige Mitgliedschaft: Albert Steinheber, Alfons Taglieber, Hans Wolf, Ludwig Ostermeyer, Klaus Spegel, Josef Spegel, Rudolf Stark, Josef Regele und Albert Leiminger.

Für 10 Jahre im Vorstand: Kathrin Thum, Andrea Koukol, Karola Götz und Judith Fischer.

Für 15 Jahre im Vorstand: Erwin Haas, Alexander Steinheber, Max Stoller, Philipp Stimpfle und Bernd Seitz. (AZ)