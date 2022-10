Maihingen/Jettingen

Der VfR Neuburg kommt schon wieder ins Ries

Plus Fußball-Bezirksliga: Die Donaustädter spielen am Sonntag in Maihingen. Nördlingen II gastiert in Jettingen.

Am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord spielen die beiden Ries-Vertreter, der FC Maihingen und der TSV Nördlingen II, exakt zeitgleich am Sonntag, 16. Oktober, um 15 Uhr. Der FCM hat ein Heimspiel gegen den VfR Neuburg und der TSV II tritt beim Tabellenzweiten VfR Jettingen an.

