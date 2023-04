Maihingen

vor 33 Min.

Maihingen gelingt noch der spät der Ausgleich im Derby

Luca Trautwein schoss für den FC Maihingen in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Plus Die Partie zwischen Maihingen und Nördlingen II endet mit einem 1:1. Doch in den Schlussminuten wird es turbulent.

Von Andreas Schröter

Letztlich war es vielleicht ein eher glückliches 1:1-Unentschieden für den FC Maihingen im Derby gegen den TSV Nördlingen II. Doch es ist eben auch eine Stärke der Nordrieser, stets nachzusetzen und fast aus dem Nichts noch ein Tor zu machen. Doch der Reihe nach.

Beide Mannschaften waren von Beginn an bedacht, keine eigenen Fehler zu machen, was in Summe damit zu einem teils ruhigen Derby mit wenigen Höhepunkten führte. Ein erster Freistoß von Daniel Ernst wurde eine sichere Beute von Torwart Fischer und bei einer schönen Pesut-Vorlage zielte Kadir Ciraci weit drüber (3./8. Minute).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

