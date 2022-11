Maihingen holt sich knappen Sieg

Die Rieserinnen steigern ihre Leistung in der zweiten Halbzeit. Am Schluss wird es spannend.

Bei regnerischem Wetter wurde das letzte Heimspiel gegen Buchenberg teilweise zur Rutschpartie. Der TSV Buchenberg war ein starker Gegner und machten es den Rieserinnen äußerst schwer, ihre Heimserie fortzuführen. Erstmals gelang dem Heimteam kein Tor in der hektischen ersten Halbzeit, dafür legten sie in der Zweiten Halbzeit zu und drehten das Spiel zum knappen 2:1-Sieg. Trainer Michael Klaus bescheinigte beiden Teams eine kämpferische Top-Leistung, in denen die Abwehrreihen stark spielten und den Offensivspielerinnen alles abverlangten.

Nach 50 Sekunden knallte Lisa Koukol ein klasse Anspiel von Andrea Koukol frei vor der Torhüterin an den linken Pfosten. Das war für lange Zeit die einzige klare Torchance des Heimteams. Die erste Halbzeit dominierten die Buchenbergerinnen, die mit sicheren Ballstafetten und bissiger Spielweise den FC-Damen viele Bälle im Mittelfeld abluchsten. Ein Freistoß in der 12. Spielminute setzten sie knapp über die Latte und waren mit Eckbällen gefährlich. Nachdem das Heimteam in der Abwehr zu konfus agierte, fiel in der 28. Minute die clever herausgespielte Führung für die Allgäuerinnen. Erst danach wurde das Heimteam offensiv wieder aktiver und Lisa Koukol hatte in der 40. Minute nach Pass von Emily Uhl noch eine Ausgleichsmöglichkeit. Insgesamt war es eine erste Hälfte mit viel Ballbesitz für die Gäste, aber beidseits wenigen Torraumszenen, auch weil das FC-Abwehrzentrum mit Carolin Stimpfle und Jana Ernst wieder eine überragende Leistung zeigte.

Maihingerinnen spielen Sieg über die Zeit

Beim ersten vielversprechenden Angriff der zweiten Halbzeit wurde Lisa Koukol gehalten und das Überzahlspiel erfolgreich unterbunden. Das Heimteam war nun tonangebend und hatte durch Ecken von Eva Enslin gute Möglichkeiten, doch die Allgäuer Abwehr konnte die Chancen vereiteln.

Melanie Dürr traf in der 58. Minute, aber abseitsverdächtig fand der Treffer keine Anerkennung. In der 62. Minute fiel der längst fällige Ausgleich. Von Eva Enslin durch die Schnittstelle gespielt, nahm Lisa Koukol den Ball mit, entwischte zwei Abwehrspielern, umkurvte die Torhüterin und traf zum 1:1. Beide Teams hatten in der Folgezeit Eckbälle, wobei die der Maihingerinnen deutlich gefährlicher vors Tor kamen.

Zehn Minuten vor Schluss marschierte Lena Wiedemann durch, ihr Querpass wurde aber nicht erreicht. Nur eine Minute später gab es einen Ballgewinn von Pauline Herrle, über Eva Enslin kam der Ball zu Lisa Koukol, die flach und platziert zum 2:1 Siegtreffer traf. Zwei Minuten vor Schluss verpassten alle FC-Damen eine Ecke und und es gab einen Konter für die Gäste in der Schlussminute. Doch diesen setzten die Gäste neben den Pfosten.

Maihingen spielte mit: Dorentina Preniqi im Tor, Lena Wiedemann, Jana Ernst, Carolin Stimpfle, Lena Stimpfle, Melanie Dürr, Eva Enslin, Nina Lämmer, Andrea Koukol, Lisa Koukol, Emily Uhl, Pauline Herrle, Lisa Leberle, Sophie Kraut, Viktoria Wagner und Annika Beck.