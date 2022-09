Maihingen

15:15 Uhr

Maihingens Jubel währt nur kurz

Mit 5:2 hat der TSV Meitingen (in den schwarz-weißen Trikots, hier Denis Buja) gegen den FC Maihingen (hier Andreas Haas) gewonnen.

Plus Bezirksliga Nord: In einer durch ein schweres Unwetter unterbrochenen Partie verliert der FC Maihingen in Meitingen mit 2:5.

Artikel anhören Shape

Hagel, Blitz und Donner hat der TSV Meitingen benötigt, um gegen den FC Maihingen einen klaren 5:2-Sieg einzufahren. Trotz der deutlichen Führung zitterte man noch der Dunkelheit entgegen, ob die 90 Minuten gegen den Aufsteiger aus dem Ries auch zu Ende gespielt werden können.

