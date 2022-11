Maihinger Damen siegen souverän

Plus Frauenfußball Bezirksoberliga: FC Maihingen holt 4:2-Heimsieg gegen SpVgg Kaufbeuren. Die Aufholjagd der Gäste aus dem Allgäu startet zu spät.

Durch eine starke Abwehrleistung und effektive Chancenverwertung haben die Maihinger Fußballerinnen ihr Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger Kaufbeuren gewonnen. Schon zur Pause führten die Maihingerinnen durch je zwei Treffer von Lisa und Andrea Koukol 4:0. Die Gäste waren spielerisch stark und ballsicher, hatten über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz, kamen aber zu wenig klaren Chancen, da das Heimteam stark verteidigte.