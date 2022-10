Maihinger Fußball-Damen holen 4:1-Sieg gegen Mönstetten

Bezirksoberliga-Team schafft nach zwei Niederlagen die Wende.

Mit einem 4:1-Heimsieggegen den SC Mönstetten haben die Maihinger Fußballerinnen vor einer stattlichen Zuschauerkulisse deutlich gezeigt, dass sie in der Bezirksoberliga angekommen sind. Grundlage des Sieges war eine über die gesamte Spielzeit gezeigte starke Defensivleistung und eine effiziente Offensive. Nach den Niederlagen gegen Pfersee Ausgburg und Wörnitzstein war es endlich wieder ein Sieg für die Maihingerinnen.

In der 15. Minute kam mit der ersten guten Chance gleich die Heimführung: Ein Freistoß von Emily Uhl, von der linken Strafraumgrenze scharf aufs Tor gezogen, senkte sich über die Torhüterin ins lange Eck. Mönstetten versuchte es mit Distanzschüssen und hatte mit einem Lattentreffer nach einer Ecke die beste Möglichkeit. In der 27. Minute legte Eva Enslin für Lisa Koukol auf, die der Torhüterin mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 2:0 keine Chance gab.

Herrle macht ihren Fauxpas wieder gut

In der 40. Minute das 2:1: Eine scharfe Hereingabe der starken Gästespielführerin lenkte Pauline Herrle unglücklich ins eigene Tor. Doch kurz vor dem Pausenpfiff leitete Herrle auch das 3:1 ein, als sie für Lisa Koukol auflegte. Die ballsicheren Gegnerinnen drängten in der zweiten Halbzeit auf den Anschlusstreffer und hatten gute Chancen, aber die FCM-Torhüterin Preniqi und ihre Vorderfrauen ließen nichts mehr anbrennen. Das 4:1 erzielte in der 61. Minute wieder Lisa Koukol nach feinem Pass von Melanie Dürr. (mit mab)

