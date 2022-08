Rains Reserve lässt Maihingen keine Chance

Bezirksliga Schwaben Nord: Die Rainer U23 gewinnt mit 2:0 gegen den FC Maihingen. Die Tillystädter machen sich lange selbst das Leben schwer.

Ohne Punkte haben die Maihinger am Sonntag die Rückreise aus Rain am Lech antreten müssen: Die Reserve des TSV Rain hat den Aufsteiger mit 2:0 besiegt.

Von Beginn an haben die Gastgeber das Spiel gegen den FC Maihingen beherrscht, sie waren den Riesern in allen Belangen überlegen, versäumten aber frühzeitig das Spiel für sich zu entscheiden und vergaben Torchancen fast im Minutentakt. Stürmisch begann die Heimmannschaft die Partie: Mario Wilhelm vergab schon nach sieben Minuten die erste Großchance für die Rainer. Auch Imre Pardi machte es nicht besser und konnte seine drei Chancen (12., 15. und 24.) nicht verwerten. Das Vergeben der Torchancen hatte damit aber kein Ende: Christian Kühling und Daniel Gerstmayer verfehlten aus aussichtsreicher Position ebenso nur knapp des gegnerische Tor oder scheiterten am Maihinger Schlussmann. In der 39. Minute dann die Erlösung für den TSV Rain II: Nach Ecke von links war Daniel Gerstmayer zur Stelle und köpfte aus sechs Metern unhaltbar ins Netz. Von den Gästen war im ersten Abschnitt nur wenig zu sehen.

Maihingen strahlt keine Gefahr aus

Auch in der zweiten Hälfte stürmte Rain nach vorne und die Gäste hofften auf Kontermöglichkeiten. In der 52. Minute hatte Daniel Gerstmayer das 2:0 auf dem Fuß, traf aber nur knapp das Tor nicht. Niko Schröttle mit einem satten 17-Meter-Schuss (58.) zwang Markus Fischer im Tor der Gäste zu einer Glanzparade. Die Gäste hingegen konnten mit ihren Kontern keine wirkliche Gefahr ausstrahlen und waren an diesem Nachmittag einfach zu harmlos. Es dauerte bis zur 90. Minute, ehe Niko Schröttle in bester Kontermanier nach Zuspiel den Torwart umspielte und zum 2:0-Endstand einschob. Kurz danach pfiff Schiedsrichter Yanick Furnier die einseitige Partie ab. (AZ)

FC Maihingen: Fischer; Taglieber, Götz, Haas, Götz, Liebhard (63. Stimpfle), Stimpfle, Rutz, Haas (76. Stimpfle), Zekl (59. Kotz), Steger; Tore: 1:0 (39.) Daniel Gerstmayer , 2:0 (90.) Niko Schröttle; Zuschauer: 100.

