So ist die Bilanz der Maihinger Frauen zur Winterpause

Plus Zu Hause haben die Frauen des FC Maihingen nur ein Spiel nicht gewonnen – doch die Auswärtsbilanz ist fatal.

Die Frauen des FC Maihingen beenden die Vorrunde auf dem siebten Platz. Nach elf Spieltagen haben die Maihinger Fußballerinnen die Vorrunde in der Bezirksoberliga mit sechs Siegen einem Unentschieden und vier Niederlagen abgeschlossen. Damit haben sie die Vorgaben von Trainer Michael Klaus, der 16 Punkte auf der Wunschliste hatte, mit 19 erreichten Punkten übertroffen. Das Torverhältnis ist mit 21:21 ausgeglichen.