Angels haben Spaß in Marburg

Nördlingens Erstliga-Basketballerinnen setzen ihre Siegesserie fort und gewinnen mit 71:67 gegen den Liga-Dino. Sami Hill ist mit 22 Punkten Topscorerin und die überragende Spielerin der Partie.

Die Zahlen des fünften Bundesligaspiels der Eigner Angels Nördlingen dieser Saison sind schnell aufgelistet. Nach 40 spannenden und hochintensiven Nettospielminuten haben die Angels auswärts den BC Pharmaserv Marburg hochverdient mit 71:67 geschlagen (Halbzeit: 41:38). Damit gelang den Rieserinnen der vierte Sieg in Folge und brachte sie, zumindest über Nacht, auf Rang drei der Tabelle.

Elf Führungswechsel sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer, alle im ersten Viertel. Der letzte Wechsel in der 10. Minute (18:16) war der letztendlich spielentscheidende. Ausgerechnet Joey Klug, selbst vier Jahre lang Spielerin in Marburg und vor dem Spiel würdevoll von Marburger Seite geehrt, besorgte mit zwei von ihren vier Nördlinger Punkten den Vorsprung, den die Gäste aus dem Ries bis zum Ende mit Händen und Füßen, mit Cleverness und höchstem Engagement verteidigten und ausbauten.

Starke Kanadierin Hill überragt alle auf dem Feld

Obwohl das Team um Coach Ajtony Imreh eine homogene Spaßtruppe bildete und egal, in welcher Aufstellung die Marburger in Schach hielten, muss Mannschaftskapitänin Sami Hill extra erwähnt werden. Mit 22 Punkten war sie Topscorerin des Spiels. 16 Punkte inklusive zweier Dreier und eine hundertprozentige Trefferquote lieferte sie in Halbzeit eins ab. Hill war der Faktor, der alle Bemühungen der Hessinnen, an den Angels vorbeizuziehen, zunichte machte.

Zweitbeste Werferin des Spiels war Nördlingens Anissa Pounds, die mit 17 Punkten ebenfalls zweistellig punktete. In der zweiten Spielhälfte bekamen die in dieser Saison noch sieglosen Marburgerinnen Sami Hill nach ihrem Husarenritt in Halbzeit eins besser in den Griff. Dafür drehte die finnische Nationalspielerin Pounds nach fünf Punkten in den ersten 20 Minuten in der zweiten Hälfte auf und sorgte für die „big points“. Unterstützt wurden beide von allen Teammitgliedern, die auf dem Parkett und auf der Bank Spaßbasketball par excellence zelebrierten. Elina Koskimies, angeschlagen aus dem Spiel gegen Herne vergangene Woche in das Spiel gestartet, steuerte zehn Punkte bei und war das Vorbild an Mannschaftsengagement, nach dem sich alle richteten.

Marburg steckt nicht auf und bleibt an Nördlingen dran

Trotzdem blieben die Marburgerinnen immer in Schlagdistanz, hatten bis zu 24. Minute einen zwischenzeitlichen Rückstand von sieben Punkte aus der 14. Minute (24:31) aufgeholt und durch ihre Topscorerin Vanderklugt (16 Punkte) zum 46:46 ausgeglichen. Will man etwas im Spiel der Kraterbasketballerinnen bemängeln, war es der wenig vorhandene Zug zum Korb und das Erarbeiten der zweiten Chance. Coach Tony monierte das bei seinem Team in der Halbzeitpause vehement, forderte mehr Offensivrebounds, mehr Ausboxen und mehr Zug zum Korb. 14 Freiwürfe auf Marburger Seite standen nämlich nur deren vier aufseiten der Rieserinnen gegenüber, Marburg holte sechs Offensivrebounds, die Angels nur einen. Imrehs Team setzte seine Vorgaben in Halbzeit zwei perfekt um, holte sich immer wieder den Abpraller und schnürte die Gastgeberinnen in ihrer eigenen Hälfte regelrecht ein. Der Verteidigungsdruck und das Umschaltspiel der Angels war, aus Nördlinger Fansicht, höchst ansehnlich.

Lesen Sie dazu auch

Nach dem Marburger Ausgleich waren es eine wie immer zuverlässige Elina Koskimies, eine starke Mariam Hasle-Lagemann, Sami Hill und Lea Favre, die den Nördlingerinnen etwas Luft verschafften (29. Minute: 54:48). Wieder kämpften sich die Hessinnen auf drei Punkte heran und erneut legten die Eigner Angels, nun in Form von Anissa Pounds, durch einen Dreier nach. So ging es mit 57:51 für die Angels in das letzte Viertel. Auch hier erstickten sie alle Bemühungen des Bundesligadinos aus Hessen und kämpften sich zu ihrem vierten Sieg in Folge, der lautstark bejubelt wurde. Somit setzt sich die Eigner-Truppe mit gutem Spirit und Elan erst einmal im oberen Tabellenviertel fest. Acht von zehn möglichen Punkten sind eine Ausbeute, die man vor der Saison bestenfalls erträumt, nicht aber erwartet hatte.

Weiter geht es für die Angels am kommenden Sonntag wieder in der Hermann-Keßler-Halle beim Heimspiel gegen Osnabrück, Tip-off ist um 16 Uhr.

Für die Eigner Angels holten die Punkte: Laken James (8 Punkte, 6 Assists), Lena Graf (n.e.), Olena Vasylenko, Elina Koskimies (10, 2 Dreier, 4 Assists), Sami Hill (22, 2 Dreier), Joey Klug (4), Mariam Hasle-Lagemann (8, 1 Dreier), Anissa Pounds (17, 3 Dreier), Lucy Michel, Lea Favre (2, 8 Rebounds).

Bei Marburg waren am erfolgreichsten: Vanderklugt (16), Simon (15), Vargas 12.