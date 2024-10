Volleyball: Marktoffingen 4 feiert ersten Sieg in der Kreisliga

Die neu formierten Volleyball-Damen von Marktoffingen 4 haben in ihrem ersten Spiel in der Kreisliga Nord einen phänomenalen Start gegen Aichach hingelegt. Mutig, sehr sicher im Aufschlag, den Ball in der Abwehr im Auge und angriffslustig am Netz machten sie ihrem Trainerduo Birgit und Noah Grübl nur Freude. Konnte Aichach den ersten Satz noch knapp für sich entscheiden, zeigten die Rieser in den Sätzen zwei bis vier, dass sie in der Liga angekommen sind. Und so holten sie sich den ersten Sieg mit 3:1 (21:25, 25:22, 25:23, 25:21). Dass es gegen Inchenhofen schwerer werden würde war klar. Spielerinnen, die teilweise schon mehr als 20 Jahre Volleyball spielen, standen den Mädels gegenüber, die ein Durchschnittsalter von maximal 16 Jahren haben.

Martkoffinger verlieren gegen Inchenhofen

Inchenhofen spielte auch vorwiegend über ihre drei erfahrenen Spielerinnen, die im Angriff am Netz oder auch im Rückraum von der Zuspielerin gesucht wurden, aber die Marktoffinger Mädels stemmten sich gut dagegen. Allein die dünne Ergänzungsbank mit nur zwei Spielerinnen und keinem Libero auf Marktoffingens Seite hat es Inchenhofen zu verdanken, dass sie aus diesem Spiel diesmal noch als Sieger hervorgegangen sind. Am Ende musste man sich mit 1:3 (25:19, 17:25, 20:25, 24:26) geschlagen geben.