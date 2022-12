400 Mal auf dem Feld für den FSV Marktoffingen

Die Fußballer des FSV Marktoffingen ziehen bei der Weihnachtsfeier eine positive Bilanz des Vereinsjahres. Dabei werden auch verdiente Spieler geehrt.

Die Abteilung Fußball des FSV Marktoffingen hat mit zahlreichen aktiven Fußballern und Funktionären samt Partnern ihre Weihnachtsfeier im Sportheim am Ulrichsberg abgehalten. Der Vorstand betonte, dass es um das Vereinsleben besser bestellt ist als befürchtet.

Der Vorstand und die Abteilungsleitung konnten einführend feststellen, dass sich die Befürchtung, dass Vereinsaktivitäten in diesen herausfordernden Zeiten nachlassen, nicht bewahrheitet hat. Im Gegenteil hat sich der Zusammenhalt sogar verstärkt. Zudem wurden alle Mitglieder eingeladen, sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen, was letztlich eine Interessensgemeinschaft ausmacht.

FSV Marktoffingen ehrt bei Weihnachtsfeier verdiente Spieler und Funktionäre

Nach dem gemeinsamen Essen, geliefert von einem Marktoffinger Gasthaus, folgten Ehrungen verdienter Funktionäre und aktiver Fußballer. Mit der Verdienstnadel in Silber des BLSV wurde Roland Hummel für sein langjähriges Engagement als Vorsitzender sowie als Kassenwart geehrt. Als Institution darf Klaus Kirchenbauer beim FSV bezeichnet werden. Seine Verdienste als Trainer der ersten Mannschaft, Vorsitzender der JFG und vor allem als Jugendtrainer sind immens. Seine Ausdauer und Vermittlung von sportlichen und sozialen Werten sind vorbildlich. Für seine langjährige Tätigkeit erhielt er die Verbands-Ehrenmedaille in Silber des BFV.

Die Fußballer Martin Regele, Martin Neuner, Jakob Schiferle, Christoph Estner, Fabian Faußner, Michael Meyer und Daniel Mainka wurden von der Abteilung für 400 Spiele im FSV-Trikot geehrt. Der Verein ist stolz, dass er so viele Spieler in seine Reihen hat, die auch noch im höheren „Fußballeralter“ die Knochen für den FSV hin halten.

Abschließend ließ Martin Klaus, Trainer der ersten Mannschaft, das Jahr aus sportlicher Sicht Revue passieren. Er würdigte bestimmte Spieler für herausragende Leistungen und schwor die Mannschaft auf die bevorstehende Rückrunde ein. Letztlich rundeten die Fußballer selbst den kurzweiligen Abend mit Gemeinschaftsspielen ab. (AZ)

