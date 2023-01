Marktoffingen

07:30 Uhr

Bayernliga-Volleyballerinnen können in Eichenau nichts mitnehmen

Plus Direkt nach der Pause müssen die Marktoffinger Volleyballerinnen eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Auch Rückkehrerin Wizinger kann das Ruder nicht herumreißen.

Von Josef Wizinger

Eigentlich hatten sich die Bayernligadamen des FSV Marktoffingen angesichts der vielen noch ausstehenden Spiele einiges vorgenommen. Fiel schon in der kurzen Vorbereitungszeit nach den Feiertagen die ein oder andere Spielerin aus verschiedenen Gründen aus, so kam es am vergangenen Samstag zum Rückrundenauftakt gegen den Eichenauer SV knüppeldick.

