Damen-Volleyball: Wieder kein Sieg für Marktoffingen

Plus Die Bayernliga-Volleyballerinnen kassieren gegen Planegg-Krailling II die nächste Niederlage – allerdings mit einer besseren Leistung als in den Spielen zuvor.

Das letzten Auswärtsspiel der Saison hat die Marktoffinger Volleyballerinnen zum aktuellen Tabellenzweiten der Bayernliga geführt, dem TV Planegg-Krailling. Erwartungsgemäß unterlagen die Damen I dem bereits feststehenden Vizemeister mit 1:3 (25:19/25:23/22:25/25:14), dennoch boten sie der zweiten Garde des Bundesligavereins lange Zeit Paroli und schrammten haarscharf am Tiebreak und einem damit verbundenen Punkt vorbei. Auch wenn es kein Sieg für den FSV war, so war die Stimmung nach dem Spiel wieder viel besser als noch vergangene Woche gegen die FTM Schwabing und eine Leistungssteigerung deutlich erkennbar.