Der Bezirksschützenkönig mit der Luftpistole kommt aus Marktoffingen

Der 16-jährige Silas Kienle von St. Ulrich Marktoffingen ist Schwabens Bester mit der Luftpistole. In Wertingen bekommt er seine Kette, zu Hause wird gefeiert.

Der Schützenbezirk Schwaben hat kürzlich in die Stadthalle Wertingen zur Proklamation der Schützenkönige im Jahr 2022 eingeladen. Nachdem der diesjährige Schützenkönig mit der Luftpistole aus Marktoffingen stammt und die noch amtierende Bezirksschützenkönigin Sophia Schreitmiller aus Hausen, sowie die Bezirksjugendkönigin 2019 Lea Benninger aus Fremdingen, stellten gleich drei Vereine aus dem Nordries einen Regenten. Daher organisierte der Riesgau Nördlingen, angeführt von Gauschützenmeister Richard Pfaller und Gauschriftführerin Angelika Fischer, einen Bus, mit dem Vereinsmitglieder, Familienangehörige und Freunde der Regenten zusammen anreisten.

Die feierliche Eröffnung durch die Böllerschützen der Feuerschützengesellschaft Wertingen von 1668 e. V. zusammen mit den Böllerschützen des Schützenvereins Diana Zusamaltheim e. V. war für die mitgereisten Gäste bereits der erste Höhepunkt des Nachmittags. Nach dem großen Fahneneinmarsch, der Begrüßung durch den Präsidenten des Schützenbezirks Schwaben Ernst Grail und einigen Grußworten wurden die amtierenden Schützenkönige verabschiedet.

Bezirksschützenkönig Kienle wird in Marktoffingen gebührend empfangen

Mit einem hervorragenden 3-Teiler und nur dem besseren Deckblattl (132,9-Teiler) regiert nun Manfred Egger (Schützenverein Hallodri Laugna) die Luftgewehrschützen im Schützenbezirk Schwaben. Bester Jungschütze mit dem Luftgewehr wurde Erik Dolpp von den Edelweißschützen aus Schlegelsberg mit einem 11-Teiler. Bei den Auflageschützen hatte Helmut Späth (SV Hohenmemmingen) mit einem 1,0-Teiler den besten Königsschuss. Für den Riesgau Nördlingen kommt nun mit Silas Kienle (St. Ulrich Marktoffingen) erneut ein Regent aus dem nördlichsten Gau in Schwaben. Silas Kienle erzielte mit einem 52,3-Teiler den besten Schuss mit der Luftpistole und präsentiert nun als jüngster Luftpistolenschützenkönig den Schützenbezirk Schwaben. Neben seiner Familie und den Schützenkameraden aus dem Heimatverein ließ es sich auch Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange nicht nehmen, als einer der ersten zu gratulieren. Mit Geschichten aus der Tradition des Königsschießens, vorgetragen von Vizepräsidentin Martina Steck und guter Blasmusik klang der Nachmittag würdevoll aus und die Heimreise nach Marktoffingen wurde angetreten.

Angekommen in Marktoffingen wurde Silas Kienle zusammen mit den Vereinsmitgliedern im Rathaus durch Bürgermeister Helmut Bauer und die Trachtenkapelle Marktoffingen sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger herzlich empfangen. Bauer würdigte in seiner Ansprache die hervorragende Leistung und schlug Kienle vor, sich als erste königliche Hoheit in das Goldene Buch der Gemeinde Marktoffingen einzutragen. Dieses Angebot nahm der Bezirksschützenkönig gerne an. Während eines kurzen Umtrunks im Rathaus wurden die vielen Eindrücke nochmals kurz rekapituliert, bevor schließlich im Schützenheim bei guter Brotzeit und Unterhaltung der Abend fröhlich ausklang. (AZ)

