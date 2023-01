Der Schützenmeister gewinnt die Königskette in Marktoffingen

Martin Bosch sichert sich die Königswürde bei den St.-Ulrich-Schützen. Die Jugend regiert Max Meyer. Die neue Bürgerscheibe erfreut sich großer Beliebtheit.

Marktoffingens Schützenmeister Martin Bosch hat nach zwei Jahren Corona-Pause zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste zur Königsfeier begrüßen können. Im Jahresrückblick per Bilderpräsentation erwähnte Bosch neben kulturellen Veranstaltungen auch die sportlichen Erfolge der St.-Ulrich-Schützen bei überregionalen Meisterschaften sowie die Gauschützenkönigsfeier in Marktoffingen.

Bevor mit der Preisverteilung begonnen wurde, nahm Florian Michel zusammen mit Gaujugendleiterin Tina Wagner die Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein vor. Während der Auszeichnung ließ Florian Michel den Werdegang im Schützenverein kurz Revue passieren. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Martin Oettle, Markus Materna, Sebastian Wolf, Hubertus Mayer, Franz Rauwolf, Franz Geiß senior, Johannes Eiberger, Stefan Zeitlmann und Melanie Schoeps ausgezeichnet. In diesem Zug wurde Matthäus Wolf als Gauschützenkönig 2021 ein kleines Präsent überreicht.

Marktoffinger Vereinsmeisterschaft unter erschwerten Bedingungen

Danach begann die Pokalverleihung und die Bekanntgabe des Gewinners der Seniorenscheibe. Den Jugendwanderpokal sicherte sich im Jahr 2022 erneut Marius Stark mit einem 104,0-Teiler vor Nils Stark und Max Meyer. Die Seniorenscheibe gewann im Jahr 2022 erstmals Reimund Schulz mit einem 97,6-Teiler, auf den Plätzen zwei und drei folgten Arno Müller (100,4-Teiler) und Helene Kratzer (126-Teiler). Ebenfalls zum ersten Mal sicherte sich Tobias Michel (37,5-Teiler) den Wanderpokal der Luftpistolen-Schützen. Knapp dahinter folgten Johannes Oettle (37,9-Teiler) und Jungschütze Marius Stark (60,8-Teiler).

Aufgrund der schwierigen Trainings- und Wettkampfsaison im ersten Halbjahr 2022 konnten in diesem Jahr lediglich fünf Wertungsergebnisse in die Vereinsmeisterschaftswertung einfließen. Bedauerlicherweise konnte keine Vereinsmeisterschaft in der Disziplin Luftgewehr aufgelegt ermittelt werden. Umso erfreulicher war es, dass in diesem Jahr neun Schützen, inklusive Jugendlicher, die erforderlichen fünf Trainingsergebnisse in der Disziplin Luftpistole schafften. Erneut sicherte sich Matthäus Wolf (1847 Ringe) den ersten Platz. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Silas Kienle (1760 Ringe) und Florian Wolf (1736 Ringe). Bei den Luftgewehrschützen schnappte sich Florian Michel den Titel Vereinsmeister 2022 mit 1681 Ringen. Auf den Plätzen zwei und drei reihten sich hier die Mannschaftskollegen Johannes Oettle (1670 Ringe) und Peter Rauwolf (1592 Ringe) ein.

Neue Bürgerscheibe soll Marktoffingens Schützentradition sichtbarer machen

Der Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der neuen Schützenkönige. Vorher allerdings erfolgte die Verleihung der Bürgerscheibe durch Schützenmeister Bosch. Dieser Wettbewerb ist komplett neu und soll zur besseren Wahrnehmung der Schützentradition innerhalb des Dorfgeschehens dienen. Hierzu luden die St.-Ulrich-Schützen im Rahmen ihres Bürgerschießens ein. Dieses fand am ersten Dezemberwochenende statt und brachte eine hervorragende Teilnehmerzahl von 54 Schützen an den Stand. Bei Grillwürsten und Glühwein wurde ein schönes vorweihnachtliches Fest gefeiert. Siegerin wurde die Schützin Petra Michel mit einem 67-Teiler. Auf dem zweiten Platz landete Heiko Stark. Benedikt Wolf belegte den dritten Rang. Alle drei Sieger durften sich über Getränkegutscheine für 30, 20 und zehn Liter freuen.

Lesen Sie dazu auch

Schließlich übernahm Tobias Michel das Mikrofon und läutete in gekonnter Manier die Königsproklamation ein. Bei der Suche nach dem Jugendkönig nahmen im Jahr 2022 sechs Jungschützen teil. Unter den Teilnehmern waren auch die Jungschützen Moritz Kienle, Moritz Holzmeier, Nils Stark und Max Meyer, die während der Corona-Pandemie das Schießen begannen. Max Meyer konnte sich schließlich bei seiner ersten Teilnahme den Titel Jugendkönig 2023 sichern. Er erzielte einen hervorragenden 36,1-Teiler. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Jungschützen Silas Kienle (38,3-Teiler) und Vorjahreskönig Marius Stark (75,5-Teiler).

Königsproklamation stellt den Höhepunkt der Veranstaltung dar

Nun stand die Proklamation des Schützenkönigs 2023 für das Jubiläumsjahr der Feuerwehr an. Von den 18 Teilnehmern wurden die drei besten Schützen nach vorne gebeten. Diese waren die noch amtierende Königin Helene Kratzer, Schützenmeister Martin Bosch und der Luftpistolenschütze Jonas Kratzer. Letzterer landete mit einem 52,1-Teiler auf dem dritten Platz, der Titel des Schützenkönigs 2023 ging an Martin Bosch mit seinem hervorragenden 18-Teiler. Für Helene Kratzer (43,1-Teiler) reichte es somit nicht zur Titelverteidigung, aber sie freute sich trotzdem sehr über den zweiten Platz. (AZ)

Preisträger in der Übersicht: