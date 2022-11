Endlich der erste „Dreier“

Plus Damen-Volleyball: Marktoffingen II erkämpft sich 3:1-Sieg gegen die Lechrain Volleys.

„Wer geiler auf den Sieg ist, wird am Ende auch gewinnen!“, schlussfolgerte Coach Josef Wizinger beim Auswärts-Spieltag der Damen II des FSV Marktoffingen gegen die Lechrain Volleys. Folglich waren die Marktoffingerinnen dann wohl auch heißer aufs gewinnen, denn am Ende feierten sie ihre ersten drei Punkte der Saison. Bisher hatte es gegen Bad Tölz und Eichstätt nur zu Zwei-Punkte-Siegen gereicht.