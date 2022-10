Es wartet ein harter Brocken auf die Maihinger Volleyballerinnen

Die Volleyball-Bayernligadamen des FSV Marktoffingen empfangen am Sonntag das Allgäuer Spitzenteam aus Burgberg.

Nach einer einwöchigen Spielpause wollen die Volleyball-Damen I aus Marktoffingen ihren nächsten Sieg einfahren. Am Sonntag, 23. Oktober, ist mit dem TSV Burgberg allerdings ein Gegner zu Gast, der es in sich hat.

Obwohl am Ende der vergangenen Woche ein klarer 3:0-Erfolg im Auftaktspiel gegen den Eichenauer SV stand, gab es in den zurückliegenden Trainingseinheiten trotzdem noch einiges aufzuarbeiten. „Wir haben an taktischen Aufschlägen gefeilt“, sagt Trainer Sebastian Stadali, und Kapitänin Kristin Löfflad ergänzt: „Auch unsere Annahme haben wir intensiviert, damit wir unsere Stärken aufs Parkett bringen.“

Die Voraussetzungen in Marktoffingen passen

Der Gegner wird aber ein ganz anderer Brocken als Eichenau. Trotz der zwei Niederlagen am vergangenen Wochenende, mit denen die Burgberger in die neue Saison gestartet sind, kommt mit dem TSV vermutlich einer der Titelanwärter ins Ries. „Burgberg hat eine flinke Abwehr und Bomben-Angriffe. Wir dagegen wollen dieses Spiel mit einem variablen Kader und starken Aufschlägen für uns gewinnen“, so Stadali vor dem zweiten Pflichtspiel der noch jungen Saison.

Die Voraussetzungen für den Spieltag sind wohl wieder optimal: ein voll besetzter, motivierter Kader, die Aussicht auf den ersten Tabellenplatz und eine hoffentlich volle Marktoffinger Halle, die die Spielerinnen anfeuern wird.

Lesen Sie dazu auch