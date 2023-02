Marktoffingen

vor 17 Min.

Hammerspiel mitten in der Marktoffinger Ergebniskrise

Plus Mit Ligaprimus Eiselfing steht Marktoffingens aktuell erfolglosen Volleyballerinnen die schwerstmögliche Aufgabe bevor. Auch die Damen II empfangen harte Gegner.

Von Antonia Leberle

Ein weiteres Volleyball-Großkampfwochenende steht für die Markoffinger Volleyball-Damen auf dem Programm. Den Auftakt dazu machen am Samstag, 4. Februar, ab 15.30 die Damen I in der Bayernliga Süd, die gegen den unangefochtenen Tabellenführer TSV Eiselfing spielen. Am darauffolgenden Sonntag versuchen die Damen II in der Landesliga gegen den TSV München Ost und den TV Bad Grönenbach sich im oberen Tabellendrittel zu halten.

