Marktoffingen

vor 33 Min.

Landesliga-Volleyballerinnen schließen das Jahr bestens ab

Plus Die Volleyball-Damen II des FSV Marktoffingen gehen mit einem 3:1-Sieg gegen Schwabing II in die Winterpause. Eine Rückkehrerin spielt eine wichtige Rolle.

Von Josef Wizinger

Will man mit einem guten Gefühl in die kurze Weihnachtspause gehen, dann sollte man das letzte Spiel davor gewinnen. Dies gelang kürzlich den Damen II des FSV Marktoffingen, die in einem spannenden Spiel Schwabing II mit 3:1 besiegten. Mit 15 Punkten haben die Marktoffingerinnen damit ihren Platz im vorderen Mittelfeld abgesichert.

