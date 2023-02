Marktoffingen II unterliegt ohne zwölf Stammkräfte dem Tabellenführer

Plus Mit einer ausgedünnten Mannschaft reisen die Landesliga-Volleyballerinnen des FSV nach Obergünzburg. Das 0:3 überrascht nicht, doch es gab auch schöne Momente.

Ausgerechnet vor dem mit Vorfreude und Spannung erwarteten Spiel beim ungeschlagenen Tabellenführer Obergünzburg hatten die Landesligadamen des FSV Marktoffingen wieder mit einer arg angespannten Personallage zu kämpfen. Weil gleich ein Dutzend Stammspielerinnen nicht zur Verfügung standen, erweiterte das Trainergespann Maresa Lutz/Josef Wizinger das Team um die drei Jugendspielerinnen Dina Grübl, Tina Stimpfle und Lina Bachmann sowie um Sylvia Fackler, die unter ihrem Mädchennamen Geiß zum bisher letzten Mal 2016 in einem Punktspiel auf dem Feld gestanden hatte.