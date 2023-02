Marktoffingen verpasst die Überraschung gegen den Tabellenführer

Plus Die FSV-Volleyballerinnen verlieren immer mehr den Anschluss, gegen Eiselfing gibt es die erwartete Niederlage. Auch gegen Burgberg gelingt kein Sieg.

Es war das Duell des ganz Großen gegen den Außenseiter. Oder anders ausgedrückt: der TSV Eiselfing als unangefochtener Tabellenführer der Bayernliga gegen den immer weiter auf die hinteren Plätze rückenden FSV Marktoffingen. Was auf dem Papier eine eindeutige Angelegenheit ist, stellte sich als im Nachhinein als eines der beste Spiele der FSV-Volleyballerinnen seit Langem heraus. Dass sich der Favorit am Ende keine Blöße gab und sich mit 3:1 den Sieg sicherte, sorgte zwar für niedergeschlagene Minen, dennoch können die Damen I stolz auf diesen großen Kampf und ein tolles Spiel sein.