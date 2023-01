Marktoffingens Jugend-Volleyballerinnen sind eine Klasse für sich

Von der U13 bis zur U18 siegen die Marktoffinger Nachwuchsvolleyballerinnen ohne Unterlass. Auch in den Derbys mit Nördlingen siegen die Nordrieser.

Zwölf Spiele, zehn Siege ohne Satzverlust: Die Jugendteams des FSV Marktoffingen in den Altersklassen U18, U15 und U13 weisen eine hervorragende Bilanz auf. Nur bei den zwei vereinsinternen Duellen musste es logischerweise Niederlagen geben.

Die U18-Mädchen wollten sich beim Turnier in Gersthofen eines der Tickets für die Bezirksmeisterschaft holen. Die Marktoffingerinnen ließen keinem Gegner an diesem Tag auch nur den Hauch einer Chance. Pfuhl und Haunstetten wurden mit jeweils einem glatten 2:0-Siegen auf die Vorrundenplätze zwei und drei verwiesen. Da sich auch Nördlingen gegen Kleinaitingen und Gersthofen den Gruppensieg holte, gab es im Endspiel ein Lokalderby. Auch hier war schon nach dem ersten Satz (25:9) klar, dass die FSV-Mädels an diesem Tag eine Klasse für sich waren. Auch als der FSV im zweiten Satz auf verschiedenen Positionen umstellte war er mit 25:20 erfolgreich.

In Harburg traten die U15-Mädchen an. Auch sie gestatteten den Teams aus Nördlingen und Ebermergen keinen Satzgewinn. Bemerkenswert war dabei die positive Entwicklung der FSV-Ersten mit Lina Schmidt, Jule Fuchs, Ramona Wolf und Emily Pücher, die auf dem Kleinfeld richtig gute Angriffszüge mit Schmetterschlag aufbauten. In Marktoffingen wollten auch die U13-Mädchen in diesem Erfolgskonzert mitspielen. Die beiden FSV-Vertretungen waren an ihrem ersten Spieltag hellwach und gut drauf, so dass gegen Nördlingen I und II sowie gegen Gosheim und Ebermergen gefeierte 2:0-Siege gelangen.

